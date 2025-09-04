ХАМАС доверять – себя не уважать

Израильская сторона охарактеризовала заявление ХАМАС о готовности освободить заложников как «пропагандистский маневр». Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
В Иерусалиме подчеркивают, что прекращение огня в Газе возможно лишь при выполнении ряда условий, включая освобождение всех заложников, полное разоружение ХАМАС и демилитаризацию палестинского анклава.
«К сожалению, речь идет лишь о еще одном пропагандистском маневре ХАМАС, не содержащем ничего нового», – заявили в канцелярии.
В сообщении также отмечается, что боевые действия могут быть прекращены немедленно, если будут выполнены условия, утвержденные израильским военно-политическим кабинетом. К ним относятся:
- Освобождение всех заложников;
- Полное разоружение ХАМАС;
- Демилитаризация сектора Газа;
- Обеспечение израильского контроля над безопасностью в анклаве;
- Формирование альтернативного гражданского управления.
В канцелярии уточнили, что последним пунктом подразумевается создание такой системы управления, которая «не будет воспитывать к террору, направлять террор и угрожать Израилю».
*** 23:59
Движение ХАМАС готово освободить всех заложников в обмен на согласованное количество палестинских заключенных в рамках всеобъемлющей сделки. Об этом говорится в официальном заявлении организации.
«ХАМАС подтверждает, что готов перейти к реализации всеобъемлющей сделки, в рамках которой освободит всех заложников в обмен на согласованное число палестинских заключенных. Данное соглашение должно будет также включать в себя прекращение войны в Газе и выход оттуда израильских военных», – говорится в сообщении.
Движение также заявило о готовности к созданию независимой национальной администрации, состоящей из технократов, которая возьмет на себя управление сектором Газа и незамедлительно примет ответственность за все сферы жизни анклава.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленного освобождения израильских заложников.