ХАМАС доверять – себя не уважать

Израильская сторона охарактеризовала заявление ХАМАС о готовности освободить заложников как «пропагандистский маневр». Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В Иерусалиме подчеркивают, что прекращение огня в Газе возможно лишь при выполнении ряда условий, включая освобождение всех заложников, полное разоружение ХАМАС и демилитаризацию палестинского анклава.

«К сожалению, речь идет лишь о еще одном пропагандистском маневре ХАМАС, не содержащем ничего нового», – заявили в канцелярии.

В сообщении также отмечается, что боевые действия могут быть прекращены немедленно, если будут выполнены условия, утвержденные израильским военно-политическим кабинетом. К ним относятся:

Освобождение всех заложников; Полное разоружение ХАМАС; Демилитаризация сектора Газа; Обеспечение израильского контроля над безопасностью в анклаве; Формирование альтернативного гражданского управления.

В канцелярии уточнили, что последним пунктом подразумевается создание такой системы управления, которая «не будет воспитывать к террору, направлять террор и угрожать Израилю».