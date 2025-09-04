USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

ХАМАС доверять – себя не уважать

решили в израиле; обновлено 01:07
01:07 607

Израильская сторона охарактеризовала заявление ХАМАС о готовности освободить заложников как «пропагандистский маневр». Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В Иерусалиме подчеркивают, что прекращение огня в Газе возможно лишь при выполнении ряда условий, включая освобождение всех заложников, полное разоружение ХАМАС и демилитаризацию палестинского анклава.

«К сожалению, речь идет лишь о еще одном пропагандистском маневре ХАМАС, не содержащем ничего нового», – заявили в канцелярии.

В сообщении также отмечается, что боевые действия могут быть прекращены немедленно, если будут выполнены условия, утвержденные израильским военно-политическим кабинетом. К ним относятся:

  1. Освобождение всех заложников;
  2. Полное разоружение ХАМАС;
  3. Демилитаризация сектора Газа;
  4. Обеспечение израильского контроля над безопасностью в анклаве;
  5. Формирование альтернативного гражданского управления.

В канцелярии уточнили, что последним пунктом подразумевается создание такой системы управления, которая «не будет воспитывать к террору, направлять террор и угрожать Израилю».

*** 23:59

Движение ХАМАС готово освободить всех заложников в обмен на согласованное количество палестинских заключенных в рамках всеобъемлющей сделки. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

«ХАМАС подтверждает, что готов перейти к реализации всеобъемлющей сделки, в рамках которой освободит всех заложников в обмен на согласованное число палестинских заключенных. Данное соглашение должно будет также включать в себя прекращение войны в Газе и выход оттуда израильских военных», – говорится в сообщении. 

Движение также заявило о готовности к созданию независимой национальной администрации, состоящей из технократов, которая возьмет на себя управление сектором Газа и незамедлительно примет ответственность за все сферы жизни анклава.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленного освобождения израильских заложников.

Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 2917
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы все еще актуально
3 сентября 2025, 18:46 27350
Страшная трагедия в Лиссабоне
Страшная трагедия в Лиссабоне ФОТО; ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:47 2286
В США ужаснулись диалогу Путина и Си
В США ужаснулись диалогу Путина и Си ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:19 2496
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 2778
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция
3 сентября 2025, 21:33 1735
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях» все еще актуально
3 сентября 2025, 17:55 3543
Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
3 сентября 2025, 21:45 1225
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
3 сентября 2025, 20:52 3731
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
3 сентября 2025, 16:05 5097
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
3 сентября 2025, 13:40 9465

