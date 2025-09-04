USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Израиль заберет Западный берег. США не против

Израиль заберет Западный берег. США не против

Госсекретарь США Марко Рубио в частных беседах дал понять, что не возражает против аннексии Западного берега и администрация Дональда Трампа не станет этому препятствовать, сообщает Axios со ссылкой на израильские источники.

«Два израильских чиновника утверждают, что госсекретарь Марко Рубио в ходе закрытых встреч дал понять, что он не выступает против аннексии Западного берега и администрация Трампа не будет этому препятствовать», — пишет портал.

В то же время спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что курс Израиля может снизить его шансы на нормализацию отношений с Саудовской Аравией и осложнить усилия США по координации с арабскими странами в вопросе послевоенного устройства Газы.

Ранее Axios сообщал, что ОАЭ заявили администрации Белого дома, что «израильская аннексия оккупированного Западного берега реки Иордан навредила бы Соглашениям Авраама и помешала бы надеждам президента на их расширение». Так, высокопоставленный представитель властей Эмиратов заявил порталу, что «во многом сейчас выбор перед Израилем – аннексия или интеграция».

В Белом доме и Госдепе информацию комментировать не стали.

Соглашения Авраама – серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран, подписанных при посредничестве США в 2020 году. К числу участников первоначально вошли ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко.

