Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Путин решил воевать

Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев
00:35

Владимир Путин в очередной раз заявил, что совсем не против того, чтобы Зеленский приехал в Москву, - ну раз уж Трамп хочет, чтобы встреча состоялась, хотя какой в ней толк, раз украинский президент нелегитимен? Налицо очередной троллинг американского президента и неприкрытое требование капитуляции от украинского. Приглашение в российскую столицу Владимира Зеленского иначе быть протрактовано не может: приезжай просить о пощаде. 

Хозяин Кремля ведет себя дерзко и уверенно, и у него будто бы есть для этого основания. Сейчас он показался в Китае в компании лидеров ведущих стран «Глобального Юга» и, главное, постоял по правую руку от товарища Си, демонстрируя всем поддержку от второй глобальной силы. До этого был со всем уважением принят на Аляске Трампом, словно посланным России самим Провидением, и не поддался на американские уговоры остановить боевые действия в Украине, а, наоборот, к ужасу европейцев, убедил президента США в том, что необходимости в остановке огня не имеется. Начальник российского Генштаба отчитался об успехах весенне-летней кампании в том духе, что уверенная стратегическая инициатива вот-вот принесет долгожданные успехи на фронте.

Хозяин Кремля ведет себя дерзко и уверенно, и у него будто бы есть для этого основания. Сейчас он показался в Китае в компании лидеров ведущих стран «Глобального Юга» и, главное, постоял по правую руку от товарища Си, демонстрируя всем поддержку от второй глобальной силы

Ну и как при таких благоприятствующих обстоятельствах не занять позицию неприступную и пренебрежительную по отношению к критикам, врагам и оппонентам? Везение, будто бы непрерывно сопровождающее Путина, расслабляет его, притупляет осторожность и вносит небрежность в расчеты. Начинает казаться, что фарт будет вечным, враги слабее, чем они есть на самом деле, а собственных сил больше, чем имеется в распоряжении. И, как заигравшемуся игроку, представляется, что большой куш вот-вот упадет в руки, и все риски окажутся оправданными.

Существует высокая вероятность, что сейчас Путин совершает ошибку, по масштабам последствий сравнимую с авантюрой 2022 года. Ему небо действительно послало Трампа, готового максимально учесть интересы русских при прекращении устроенной ими бойни.

До этого был со всем уважением принят на Аляске Трампом, словно посланным России самим Провидением

Неважно, по какой причине, но всем уже давно очевидно, что Трамп благоволит Путину. Поиздеваться над этой влюбленностью, показательно отвергнуть предложенную руку помощи, которая одного вытащит из тупиковой ситуации, а другому принесет славу миротворца и эту чертову Нобелевскую премию - шаг отчаянно безрассудный: другого шанса может не оказаться. Но Путин видит в таком выборе величественную решительность исторического деятеля, которая потом войдет в учебники.

Раскочегаренный российский бронепоезд грозно несется по просторам, ветер сладостно обжигает мужественный профиль вождя. Враги жалко жмутся по углам, потомки рукоплещут (тут что-то должно быть в прохановском благоговейном стиле). Вот же будет номер, когда вдруг впереди не окажется рельсов. А все идет именно к этому. То, что в моменте кажется победной поступью, задним числом нередко оказывается бараньим разгоном перед обрушением в пропасть.

