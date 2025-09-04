Тайна исчезнувшей минуты из камеры Эпштейна

Комитет по надзору Палаты представителей США опубликовал видео той самой исчезнувшей минуты из тюрьмы, где повесился американский финансист Джеффри Эпштейн, сообщает The Guardian.

Ранее Министерство юстиции США представило 11-часовую видеозапись, в которой отсутствовал один фрагмент — минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года, когда Эпштейн совершил самоубийство. Этот пробел вызвал подозрения в попытке скрыть правду.

На опубликованных кадрах видно, что в полночь запись с камер переключается, объединяя два отрезка. Так называемая «пропавшая минута» начинается в 23:59, и в течение этого времени ничего не происходит.

Генпрокурор США Пэм Бонди пояснила, что Бюро тюрем каждую ночь удаляет последнюю минуту записи из-за перезагрузки камер.