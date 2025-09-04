USD 1.7000
Тайна исчезнувшей минуты из камеры Эпштейна

Комитет по надзору Палаты представителей США опубликовал видео той самой исчезнувшей минуты из тюрьмы, где повесился американский финансист Джеффри Эпштейн, сообщает The Guardian.

Ранее Министерство юстиции США представило 11-часовую видеозапись, в которой отсутствовал один фрагмент — минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года, когда Эпштейн совершил самоубийство. Этот пробел вызвал подозрения в попытке скрыть правду.

На опубликованных кадрах видно, что в полночь запись с камер переключается, объединяя два отрезка. Так называемая «пропавшая минута» начинается в 23:59, и в течение этого времени ничего не происходит.

Генпрокурор США Пэм Бонди пояснила, что Бюро тюрем каждую ночь удаляет последнюю минуту записи из-за перезагрузки камер.

Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 2924
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы все еще актуально
3 сентября 2025, 18:46 27353
Страшная трагедия в Лиссабоне
Страшная трагедия в Лиссабоне ФОТО; ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:47 2293
В США ужаснулись диалогу Путина и Си
В США ужаснулись диалогу Путина и Си ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:19 2501
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 2780
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция
3 сентября 2025, 21:33 1735
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях» все еще актуально
3 сентября 2025, 17:55 3543
Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
3 сентября 2025, 21:45 1225
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
3 сентября 2025, 20:52 3732
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
3 сентября 2025, 16:05 5097
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
3 сентября 2025, 13:40 9467
