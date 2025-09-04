Мексика и США договорились о совместной охоте на наркокартели

Мексика и США договорились о совместной программе по приграничной безопасности и борьбе с преступностью, сообщила президент Клаудия Шейнбаум после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

«В ходе дружественной встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио мы договорились о программе сотрудничества по безопасности границы и применению закона после нескольких месяцев работы. Она основана на четырех принципах: взаимность, уважение к суверенитету и территориальной целостности, общая, но дифференцированная ответственность, а также взаимное доверие», — написала Шейнбаум в соцсети X.

Согласно совместному коммюнике, опубликованному МИД Мексики и Госдепартаментом США, сторонам предстоит усилить координацию правоохранительных и судебных структур двух стран в борьбе с транснациональной преступностью. Планируются также совместные усилия по сдерживанию нелегальной миграции.

Особое внимание уделяется противодействию обороту фентанила, других наркотиков и нелегального оружия. В документе подчеркивается, что оперативные и конкретные меры позволяют повысить безопасность на общей границе.

Стороны договорились о создании рабочей группы высокого уровня, которая будет регулярно отслеживать выполнение соглашений. В ее задачах – противодействие наркокартелям, ликвидация подпольных тоннелей, пресечение нелегальных финансовых потоков и предотвращение краж топлива. Как отмечается в коммюнике, уже достигнута определенная эффективность в области пограничной безопасности, сокращения трафика фентанила и обмена разведданными в рамках действующего законодательства.

Кроме того, Мексика и США намерены усилить сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе проведением совместных кампаний по профилактике злоупотребления наркотиками и опиоидами.