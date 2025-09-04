Прокурора в Стамбуле убили прямо во время обеда

Турецкий прокурор был убит в результате нападения вечером в среду в Стамбуле, сообщают местные СМИ.

Республиканский прокурор Эрджан Кайхан, работавший в суде Чаглаян, был смертельно ранен ножом в ресторане в районе Чекмекёй во время обеда. По данным источников, ему перерезали горло.

Подозреваемый — 19-летний Мустафа Джан Гюль — задержан. Власти отметили, что между мужчинами ранее произошла ссора, однако подробности конфликта пока не разглашаются.

Также не сообщается, связано ли убийство с профессиональной деятельностью Кайхана или стало результатом личной вражды.