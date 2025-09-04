USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Прокурора в Стамбуле убили прямо во время обеда

01:44 742

Турецкий прокурор был убит в результате нападения вечером в среду в Стамбуле, сообщают местные СМИ.

Республиканский прокурор Эрджан Кайхан, работавший в суде Чаглаян, был смертельно ранен ножом в ресторане в районе Чекмекёй во время обеда. По данным источников, ему перерезали горло.

Подозреваемый — 19-летний Мустафа Джан Гюль — задержан. Власти отметили, что между мужчинами ранее произошла ссора, однако подробности конфликта пока не разглашаются.

Также не сообщается, связано ли убийство с профессиональной деятельностью Кайхана или стало результатом личной вражды.

Трамп и зять переселяют Газу
Трамп и зять переселяют Газу Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az
02:51 95
Америка заговорила языком 19-го века
Америка заговорила языком 19-го века наш комментарий
02:35 284
В Турции золото взлетело до небес
В Турции золото взлетело до небес Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:25 298
Киевляне прячутся в метро
Киевляне прячутся в метро объектив haqqin.az
02:13 502
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 3782
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы все еще актуально
3 сентября 2025, 18:46 27947
Страшная трагедия в Лиссабоне
Страшная трагедия в Лиссабоне ФОТО; ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:47 3191
В США ужаснулись диалогу Путина и Си
В США ужаснулись диалогу Путина и Си ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:19 3166
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 3210
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция
3 сентября 2025, 21:33 1909
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях» все еще актуально
3 сентября 2025, 17:55 3667

