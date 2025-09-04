USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Иран умеет хранить тайны

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не располагает данными о запасах высокообогащенного урана в Иране, несмотря на возобновление сотрудничества с этой страной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет агентства.

Согласно докладу МАГАТЭ, незадолго до июньских ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам у Ирана имелось около 440 кг урана, обогащенного до 60%. Эксперты подчеркивают, что этот уран находится всего в одном «техническом шаге» от 90-процентного уровня обогащения.

Если обогатить его до оружейного уровня, этого количества хватит на создание около 10 ядерных боеголовок, полагают специалисты.

С момента возобновления сотрудничества в конце августа инспекторы МАГАТЭ смогли побывать лишь на АЭС в Бушере. Однако, как отмечает Reuters, такие объекты редко включаются в ежеквартальные обзоры агентства по иранской ядерной программе.

Доступ на более чувствительные объекты – в Фордо, Исфахане и Натанзе — инспекторам пока не предоставлен. Именно они вызывают наибольшие опасения, поскольку после израильских ударов агентство не располагает информацией о текущих запасах обогащенного урана в стране.

