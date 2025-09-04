Киевляне прячутся в метро

Киев (Украина). Жители украинской столицы прячутся в метро, которое используется в качестве бомбоубежища во время российских ракетных ударов
Вашингтон (США). Протестующий против президента Трампа с маской, изображающей Джеффри Эпштейна перед Капитолием
Мадрид (Испания). Пожарные бастуют, требуя увеличения зарплаты и улучшения условий труда
Ватикан. Немецкие байкеры подарили Папе Римскому Льву XIV тюнингованный BMW R18 на общей аудиенции на площади Святого Петра
Нургаль (Афганистан). Мальчики в руинах дома после разрушительного землетрясения
Пекин (Китай). Военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны
Северное сияние над Северным морем в Германии