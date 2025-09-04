USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Киевляне прячутся в метро

02:13 502

Киев (Украина). Жители украинской столицы прячутся в метро, которое используется в качестве бомбоубежища во время российских ракетных ударов

Вашингтон (США). Протестующий против президента Трампа с маской, изображающей Джеффри Эпштейна перед Капитолием

Мадрид (Испания). Пожарные бастуют, требуя увеличения зарплаты и улучшения условий труда

Ватикан. Немецкие байкеры подарили Папе Римскому Льву XIV тюнингованный BMW R18 на общей аудиенции на площади Святого Петра

Нургаль (Афганистан). Мальчики в руинах дома после разрушительного землетрясения

Пекин (Китай). Военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны

Северное сияние над Северным морем в Германии

Трамп и зять переселяют Газу
Трамп и зять переселяют Газу Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az
02:51 95
Америка заговорила языком 19-го века
Америка заговорила языком 19-го века наш комментарий
02:35 285
В Турции золото взлетело до небес
В Турции золото взлетело до небес Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:25 298
Киевляне прячутся в метро
Киевляне прячутся в метро объектив haqqin.az
02:13 503
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 3783
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы все еще актуально
3 сентября 2025, 18:46 27947
Страшная трагедия в Лиссабоне
Страшная трагедия в Лиссабоне ФОТО; ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:47 3193
В США ужаснулись диалогу Путина и Си
В США ужаснулись диалогу Путина и Си ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:19 3167
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 3210
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция
3 сентября 2025, 21:33 1909
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях» все еще актуально
3 сентября 2025, 17:55 3667

