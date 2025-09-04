В Турции золото взлетело до небес

Турецкое статистическое управление опубликовало данные о динамике валового внутреннего продукта за второй квартал 2025 года. Согласно результатам, предварительный индекс объема ВВП за период с апреля по июнь увеличился на 4,8 процента по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года, что свидетельствует о росте турецкой экономики на протяжении двадцати кварталов подряд. Комментируя обнародованные цифры, министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек подчеркнул, что они соответствуют траектории программы дезинфляции, проводимой правительством. Напомним, что в начале 2025 года Кабинет министров Турции представил масштабный пакет экономических реформ, ориентированных на стабилизацию цен и структурную модернизацию. Власти рассчитывают, что реализация этой программы позволит к концу 2026 – началу 2027 года вывести экономику страны на траекторию устойчивого роста.

Тем не менее, на фоне макроэкономических показателей, внимание рынков привлекла ситуация с ценами на драгоценные металлы и, в первую очередь, на золото. За последние два дня в Турции наблюдается резкий рост котировок. 1 сентября унция золота подорожала на 0,82 процента, достигнув отметки 3475,74 доллара. Аналитики прогнозируют возможность достижения уровня 3498 долларов. Цена грамма золота на внутреннем рынке прибавила 0,73 процента и достигла рекордного значения в 4600 лир. Экономисты отмечают, что динамика золота в Турции напрямую коррелируется с процессами на американских рынках. Согласно отчету Bank of America от 1 сентября, в первой половине 2026 года золото может достигнуть рекордной отметки в 4000 долларов за унцию. В документе указывается, что рост цен поддерживается политическим давлением на Федеральную резервную систему со стороны президента США Трампа, а также усиливающейся институциональной неопределенностью. В интервью редакции haqqin.az Тургай Тюркер, председатель Ассоциации экономических корреспондентов Турции, подчеркнул, что рост цен на золото носит глобальный характер и объясняется структурными факторами. По его словам, в периоды войн и кризисов Центробанки неизменно увеличивают золотые резервы для защиты национальных валют и экономики. Исторически золото служит универсальным инструментом сохранения стоимости в условиях турбулентности, и нынешний всплеск напрямую связан с эскалацией конфликтов в Сирии, в секторе Газы и в Украине, а также с углублением экономического противостояния США и Китая. Дополнительным фактором стал рост непредсказуемости американской внутренней и внешней политики после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Особое значение для Турции имеет ее собственная зависимость от мировых рынков золота. Страна входит в пятерку крупнейших импортеров этого металла, что делает внутренние цены особенно чувствительными к международным колебаниям. При этом наличие золотовалютного резерва объемом 632,4 тонны позволяет Анкаре занимать 11-е место в мировом рейтинге, уступая лишь Соединённым Штатам (8 133,5 тонн), Германии (3 351,2) Италии (2 451,8), Франции (2 437), России (2 332,7), Китаю (2 292,3), Швейцарии — (1 039,9), Японии (879,6 тонн), Индия (845,9) и Нидерландам (635,9 тонны). Вместе с тем, внимание участников рынка привлекла и динамика серебра. За последние два дня цена на этот металл в Турции превысила 39 долларов за унцию, достигнув максимума за последние 13 лет. По мнению Тургая Тюркера, рост цен на серебро нельзя сводить исключительно к инфляционным ожиданиям, торговым войнам или монетарной политике. В отличие от золота, серебро обладает выраженной промышленной функцией. Оно активно используется в солнечной энергетике, электронике и производстве электромобилей, благодаря чему спрос на этот металл устойчиво растет. Серебро стало важным компонентом в производстве компьютеров, мобильных телефонов и бытовой техники, а значит, его цена отражает, прежде всего, расширение промышленного потребления. Турецкий экономист отметил, что в условиях растущего спроса серебро может оставаться привлекательным инструментом для инвестиций в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Но в отличие от золота рынок серебра подвержен высокой волатильности, что увеличивает риски для инвесторов.