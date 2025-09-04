Америка заговорила языком 19-го века

Америка вновь наступила на те же грабли, которая веками преследует все без исключения империи - риторика высокомерия, произнесенная в минуту раздражения, превращается в оружие против самой себя. Когда Томас Барак – американский посол в Турции и одновременно спецпредставитель президента США в Ливане - позволил себе назвать местных журналистов «животными», он вряд ли осознавал, что запускает цепную реакцию, которая громыхнет далеко за пределы зала пресс-конференции в Бейруте. Но в XXI веке каждое слово дипломата становится пулей — и направлено оно не только в присутствующих, но в целые народы. Иск, поданный в США в этой связи американо-ливанским бизнесменом и прокурором Бенджамином Баллотом, — это не юридическая мелочь и не личная месть, а символическое обвинение в адрес самой модели дипломатии, где привычка диктовать и унижать берет верх над умением слушать и уважать. Баллот называет «колониальной риторикой» слова Барака, заявившего, что проблема Ближнего Востока - «нетерпение и нецивилизованное поведение». И это не только личная обида, но и горечь целого поколения ливанцев, для которых высокопоставленный американский дипломат и, к тому же, личный друг президента Трампа, вдруг заговорил языком XIX века.

Том Барак мог бы остаться в истории как человек, сумевший приблизить невозможное — разоружение «Хезболлы» и историческую сделку о будущем Ливана. Но теперь его имя ассоциируется с эпитетом «животное» — ирония судьбы, когда дипломат, чья обязанность наводить мосты доверия, своими словами сжигает их дотла. «Хезболла» ликует: каждое подобное заявление становится для нее доказательством, что Вашингтон – вовсе не объективный посредник, а эмиссар Израиля. Проблема не только в том, что оскорбленные журналисты пригрозили бойкотом, или что президент Ливана выразил по этому поводу «сожаление». Проблема в том, что даже от одного неосторожного слова рассыпается самая хрупкая валюта дипломатии - доверие. И вот результат: в Хайяме на асфальте появляется надпись «Барак — животное», в Тире готовили гнилые помидоры, чтобы закидать ими Барака, а на первых полосах бейрутских газет – появились фотографии спецпредставителя президента США, подписанные «Грубый янки». И это уже не политика, а символическое унижение страны, претендующей на роль глобального миротворца.