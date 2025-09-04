Трамп и зять переселяют Газу

Послевоенный план Дональда Трампа по восстановлению Сектора Газа, официально названный Reconstruction, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT Trust), вызвал в арабском мире весьма противоречивые оценки. 38-страничный документ предусматривает временную эвакуацию более двух миллионов жителей Газы с предоставлением каждому из них «цифрового токена» для финансирования новой жизни или приобретения жилья в «умных городах». Согласно проекту, переселенцы Газы получат грант в размере 5000 долларов на человека, субсидии на аренду жилья сроком на четыре года и годовой запас продуктов. По расчетам авторов, это позволит сэкономить около 23 тысяч долларов на человека по сравнению с временным содержанием палестинских беженцев. План также обещает инвесторам возврат вложений, исключая необходимость финансирования или пожертвований со стороны правительства США.

По информации египетского издания Mada Masr, автором плана является Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа и владелец девелоперской компании. Кушнер, который занимался ближневосточной политикой Трампа в его первый президентский срок и был ключевой фигурой в заключении Авраамовых соглашений, фактически выступил главным архитектором концепции GREAT Trust. Известно, что он участвовал в совещании в Белом доме, посвященном будущему Газы, вместе с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром и американским спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Как отмечают западные СМИ, лоббистская компания Блэра в последние месяцы сотрудничала с Boston Consulting Group (BCG), также принимавшей участие в разработке стратегии GREAT Trust. О сути плана и перспективах его реализации корреспондент haqqin.az побеседовал с главным редактором израильского «Лучшего радио», экспертом Цви Зильбером.

- Насколько реалистична идея американского управления Газой, превращения сектора в высокотехнологичный хаб или курорт, и реально ли вообще массовое переселение жителей Газы? - Когда-то нереальными казались и Авраамовы соглашения, но именно в первый срок Трампа были подписаны договоры о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Южным Суданом. Судан не успел ратифицировать документ, но три другие страны выдержали испытание даже нынешней катастрофической войной в Газе. Это показатель того, что Трамп умеет конвертировать политические идеи в реальные соглашения. Его заявление о создании в Газе «ближневосточной Ривьеры», прозвучавшее весной этого года, многие восприняли как пиар, но вскоре выяснилось, что оно основано на длительных переговорах США, Великобритании и Израиля. Сегодня Газа представляет собой перенаселённый и вконец обнищавший анклав, где население фактически лишено альтернатив, кроме работы на ХАМАС. Эта террористическая организация эксплуатирует систему международной помощи, «распиливает» бюджет ООН и воспроизводит поколение, ориентированное исключительно на непримиримую войну с Израилем. Поэтому концепция GREAT Trust выглядит как попытка разорвать этот порочный круг. Но её практическая реализация возможна только после свержения власти ХАМАС. Пока эта группировка сохраняет контроль над сектором, никакая программа модернизации невозможна. - Какие арабские государства способны поддержать инициативу GREAT Trust?

- Нужно разделять интересы элит и риторику для массовой аудитории. В арабских странах десятилетиями взращивался палестинский нарратив, поэтому публичная поддержка американского плана будет воспринята как откровенное предательство палестинцев. Вспомним: когда в 1979 году египетский президент Анвар Садат подписал мирный договор с Израилем, его убили. Открыто поддержать план Трампа сложно, но объективно его реализация отвечает интересам богатых государств Персидского залива и всех сил, заинтересованных в прекращении терроризма и стабилизации региона. Более того, идея экономического развития Газы обсуждалась и в Израиле. Ещё будучи министром инфраструктуры нынешний глава Министерства обороны Исраэль Кац продвигал проект превращения сектора в «Сингапур Восточного Средиземноморья», а бывший премьер-министр Нафтали Беннет предлагал возведение в секторе искусственных островов с аэропортами и портовой инфраструктурой. Все эти инициативы упирались в одно – нежелание ХАМАС отказаться от цели уничтожения Государства Израиль. Сегодня идея «палестинского Сингапура» разбивается о фактор идеологии. Для ХАМАС и адептов палестинского нарратива любая трансформация Газы в процветающий регион воспринимается как угроза самому нарративу, построенному на концепции «возвращения беженцев» и демографического давления на Израиль. Поэтому нынешний спор ведётся не столько о гуманитарных условиях для жителей Газы, сколько о сохранении самого нарратива. - План предусматривает переселение населения и выдачу цифровых токенов. Что это означает? - Число в два миллиона вызывает сомнения. По нашим оценкам, в Газе проживает не более одного миллиона человек. ХАМАС был заинтересован в искусственном завышении цифр, поскольку международное финансирование напрямую зависело от количества зарегистрированных беженцев. Таким образом создавался эффект «мертвых душ». В рамках GREAT Trust речь идёт о создании трастового фонда: жители сектора передают свои имущественные права в управление, а США получают контроль над территорией сроком на десять лет для её комплексной реконструкции. Концепция включает строительство современных жилых комплексов, индустриальных зон и рекреационных объектов.