Битва за украинский Купянск

В сообщении DeepState отмечается, что в среду, 3 сентября, россияне опубликовали видео с поднятием российских флагов в разных местах в черте Купянска. Эти действия аналитики проекта оценивают как форму пропаганды, хотя говорить о полном уничтожении российских солдат после «флаговтыка» слишком рано, пишут они.

«Присутствие (россиян) на северных окраинах Купянска не новость, а достаточно длительное присутствие «серой зоны» тому демонстрация», — пишет DeepState. Оттуда российские войска постоянно предпринимают попытки просачивания в город мелкими группами, часто для маскировки переодеваясь в гражданское.

Аналитический проект отмечает, что россияне предпринимают постоянные попытки проникновения в город и пытаются закрепиться хотя бы на окраинах, чтобы увеличить свое численное присутствие для дальнейшего продвижения.

«Бойцы Сил обороны, конечно, стараются умножать эти попытки на ноль, но преимущество (россиян) в пехоте сказывается. …Идут бои, в частности, за населенный пункт Мировое (старое название Мирное), который, как и Радьковка, должен стать местом накопления пехоты… В сентябре мы будем часто говорить о Купянске, ибо (россияне) подошли вплотную и активно нащупывает слабые места, которые уже в какой-то мере выявили», — резюмирует DeepState.

Накануне 10-й армейский корпус ВСУ написал в Facebook, что распространенный в интернете видеоролик с развертыванием российского флага в Купянске – «постановочный пропагандистский материал». «Все эти попытки оказались тщетными. Украинские защитники мгновенно уничтожают подобные демонстрации…» - говорится в посте. Также было опубликовано видео, на котором, как утверждается, показано уничтожение проникшей в Купянск группы российских военных. Украинский Центр противодействия дезинформации (ЦПД) 3 сентября также заявил, что информация о продвижении российских войск вглубь Купянска не соответствует действительности.