USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Битва за украинский Купянск

видео
08:51 2374

Аналитики украинского мониторингового проекта DeepState проанализировали ситуацию в Купянске Харьковской области Украины и попытки российских сил проникнуть в город.

В сообщении DeepState отмечается, что в среду, 3 сентября, россияне опубликовали видео с поднятием российских флагов в разных местах в черте Купянска. Эти действия аналитики проекта оценивают как форму пропаганды, хотя говорить о полном уничтожении российских солдат после «флаговтыка» слишком рано, пишут они.

«Присутствие (россиян) на северных окраинах Купянска не новость, а достаточно длительное присутствие «серой зоны» тому демонстрация», — пишет DeepState. Оттуда российские войска постоянно предпринимают попытки просачивания в город мелкими группами, часто для маскировки переодеваясь в гражданское.

Аналитический проект отмечает, что россияне предпринимают постоянные попытки проникновения в город и пытаются закрепиться хотя бы на окраинах, чтобы увеличить свое численное присутствие для дальнейшего продвижения.

«Бойцы Сил обороны, конечно, стараются умножать эти попытки на ноль, но преимущество (россиян) в пехоте сказывается. …Идут бои, в частности, за населенный пункт Мировое (старое название Мирное), который, как и Радьковка, должен стать местом накопления пехоты… В сентябре мы будем часто говорить о Купянске, ибо (россияне) подошли вплотную и активно нащупывает слабые места, которые уже в какой-то мере выявили», — резюмирует DeepState.

Накануне 10-й армейский корпус ВСУ написал в Facebook, что распространенный в интернете видеоролик с развертыванием российского флага в Купянске – «постановочный пропагандистский материал». «Все эти попытки оказались тщетными. Украинские защитники мгновенно уничтожают подобные демонстрации…» - говорится в посте. Также было опубликовано видео, на котором, как утверждается, показано уничтожение проникшей в Купянск группы российских военных. Украинский Центр противодействия дезинформации (ЦПД) 3 сентября также заявил, что информация о продвижении российских войск вглубь Купянска не соответствует действительности.

Минобороны РФ 3 сентября заявило о проведении операции по взятию под контроль Купянска и прилегающих районов. Российское военное ведомство распространило кадры с беспилотников, якобы подтверждающие, что ВС РФ контролируют около половины территории города.

В самом начале войны, в феврале 2022 года, Купянск - важный транспортный узел, открывающий путь на Харьков - был захвачен россиянами, однако осенью того же года ВСУ удалось освободить город. Летом 2023-го ВС РФ начали новое наступление на Купянск, однако до сих пор не смогли его взять. В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск - тогда российские войска находились в нескольких километрах к северо-востоку от города.

Битва за украинский Купянск
Битва за украинский Купянск видео
08:51 2375
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция; все еще актуально
3 сентября 2025, 21:33 2546
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
10:37 434
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема
00:35 10333
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема; все еще актуально
3 сентября 2025, 20:52 4974
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
10:21 679
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
10:16 1251
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
08:59 1597
Трамп и зять переселяют Газу
Трамп и зять переселяют Газу Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az
02:51 3407
Америка заговорила языком 19-го века
Америка заговорила языком 19-го века наш комментарий
02:35 4549
В Турции золото взлетело до небес
В Турции золото взлетело до небес Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:25 3694

ЭТО ВАЖНО

Битва за украинский Купянск
Битва за украинский Купянск видео
08:51 2375
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция; все еще актуально
3 сентября 2025, 21:33 2546
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
10:37 434
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема
00:35 10333
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема; все еще актуально
3 сентября 2025, 20:52 4974
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
10:21 679
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
10:16 1251
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
08:59 1597
Трамп и зять переселяют Газу
Трамп и зять переселяют Газу Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az
02:51 3407
Америка заговорила языком 19-го века
Америка заговорила языком 19-го века наш комментарий
02:35 4549
В Турции золото взлетело до небес
В Турции золото взлетело до небес Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:25 3694
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться