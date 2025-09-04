USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»

08:59 1599

Президент США Дональд Трамп считает, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мира, его слова передает CBS News.

«Что-то должно произойти, но они (Путин и Зеленский) еще не готовы к этому. Но что-то [определенно] должно произойти. Мы собираемся это сделать.  Я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским...» — сказал Трамп.

Президент США пообещал продолжать настаивать на мирном соглашении и охарактеризовал свою позицию как «реалистичную и оптимистичную».

Битва за украинский Купянск
Битва за украинский Купянск видео
08:51 2376
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция; все еще актуально
3 сентября 2025, 21:33 2546
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
10:37 436
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема
00:35 10334
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема; все еще актуально
3 сентября 2025, 20:52 4975
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
10:21 679
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
10:16 1253
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
08:59 1600
Трамп и зять переселяют Газу
Трамп и зять переселяют Газу Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az
02:51 3408
Америка заговорила языком 19-го века
Америка заговорила языком 19-го века наш комментарий
02:35 4551
В Турции золото взлетело до небес
В Турции золото взлетело до небес Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:25 3696

ЭТО ВАЖНО

Битва за украинский Купянск
Битва за украинский Купянск видео
08:51 2376
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция; все еще актуально
3 сентября 2025, 21:33 2546
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
10:37 436
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема
00:35 10334
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема; все еще актуально
3 сентября 2025, 20:52 4975
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
10:21 679
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
10:16 1253
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
08:59 1600
Трамп и зять переселяют Газу
Трамп и зять переселяют Газу Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az
02:51 3408
Америка заговорила языком 19-го века
Америка заговорила языком 19-го века наш комментарий
02:35 4551
В Турции золото взлетело до небес
В Турции золото взлетело до небес Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:25 3696
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться