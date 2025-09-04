Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»

Президент США Дональд Трамп считает, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мира, его слова передает CBS News.

«Что-то должно произойти, но они (Путин и Зеленский) еще не готовы к этому. Но что-то [определенно] должно произойти. Мы собираемся это сделать. Я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским...» — сказал Трамп.

Президент США пообещал продолжать настаивать на мирном соглашении и охарактеризовал свою позицию как «реалистичную и оптимистичную».