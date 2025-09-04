USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

В России назвали обоснованным закрытие Минской группы

09:09 1374

Российская сторона считает «обоснованным» решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о роспуске Минской группы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Считаем данный шаг обоснованным, оправданным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе», - отметила Захарова.

«Инициатива о сворачивании минских институтов принадлежит Армении и Азербайджану, - заявила Захарова. - Министры иностранных дел этих государств обратились с соответствующим предложением 11 августа в ОБСЕ, подтвердив тем самым, что более в инструментарии Минского процесса Баку и Ереван не нуждаются».

1 сентября Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что Министерский совет ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Секретариату ОБСЕ было поручено завершить решение административных и технических вопросов, вытекающих из закрытия Минской группы, не позднее 1 декабря 2025 года. Кроме того, «все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу и не подлежат применению», отмечал МИД Азербайджана.

Битва за украинский Купянск
Битва за украинский Купянск видео
08:51 2378
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция; все еще актуально
3 сентября 2025, 21:33 2546
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
10:37 440
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема
00:35 10335
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема; все еще актуально
3 сентября 2025, 20:52 4975
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
10:21 680
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
10:16 1256
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
08:59 1600
Трамп и зять переселяют Газу
Трамп и зять переселяют Газу Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az
02:51 3410
Америка заговорила языком 19-го века
Америка заговорила языком 19-го века наш комментарий
02:35 4551
В Турции золото взлетело до небес
В Турции золото взлетело до небес Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:25 3696

