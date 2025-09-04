В России назвали обоснованным закрытие Минской группы

Российская сторона считает «обоснованным» решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о роспуске Минской группы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Считаем данный шаг обоснованным, оправданным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе», - отметила Захарова.

«Инициатива о сворачивании минских институтов принадлежит Армении и Азербайджану, - заявила Захарова. - Министры иностранных дел этих государств обратились с соответствующим предложением 11 августа в ОБСЕ, подтвердив тем самым, что более в инструментарии Минского процесса Баку и Ереван не нуждаются».

1 сентября Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что Министерский совет ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Секретариату ОБСЕ было поручено завершить решение административных и технических вопросов, вытекающих из закрытия Минской группы, не позднее 1 декабря 2025 года. Кроме того, «все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу и не подлежат применению», отмечал МИД Азербайджана.