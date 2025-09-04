Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»

Делегация из США на следующей неделе посетит Армению для обсуждения проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP, Зангезурский коридор), сообщает армянская газета «Жоховурд» со ссылкой на собственные источники.

Американские представители намерены рассмотреть не только технические, но и политические аспекты будущего коридора. В повестку включены вопросы объема инвестиций, приоритетных направлений и сроков начала строительных работ.

По данным издания, встречи пройдут в закрытом формате, а принимаемые решения могут оказать прямое влияние на формирование новой логистической реальности в регионе.

Ереван пока воздерживается от комментариев относительно деталей визита и его программы.