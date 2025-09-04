USD 1.7000
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан

10:16

Российская делегация вскоре отправится в Азербайджан, где состоятся Игры стран СНГ.

Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Международные форматы развиваются в межстрановом взаимодействии. Наша делегация готовится к выезду в Баку, Азербайджан, где пройдут Игры стран СНГ. Министр спорта Азербайджана Фарид Гаибов пригласил и меня лично, но по своему визиту я буду принимать решение отдельно», — отметил Дегтярев.

III Игры стран СНГ состоятся в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Гяндже. В заявку российской сборной вошли более 260 спортсменов.

Соревнования охватят семь городов страны и включат 23 вида спорта.

