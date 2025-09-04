Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль

Ранее США решили не выдавать визы палестинским представителям к Генассамблее ООН. Макрон раскритиковал этот шаг, назвав неприемлемым. Он отметил, что следует «установить постоянное прекращение огня, освободить всех заложников, предоставить масштабную гуманитарную помощь жителям Газы и направить в сектор международные силы». Макрон подчеркнул, что группировка после урегулирования конфликта не должна остаться вооруженной и контролировать сектор Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во въезде в страну после заявления последнего о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Об этом сообщает израильский Channel 13.

Позже французский президент изъявил желание посетить Израиль, однако Нетаньяху заявил, что Макрону там будут не рады, пока он не пересмотрит свою позицию, отмечает телеканал. Нетаньяху направил Макрону послание, в котором выразил обеспокоенность «тревожным ростом антисемитизма во Франции» и «отсутствием противодействия этому со стороны правительства». Он также раскритиковал Макрона за призыв к созданию палестинского государства, который «подливает масла в этот антисемитский огонь».

Макрон направил Нетаньяху ответное письмо, в котором заявил, что призыв к созданию независимого палестинского государства не будет способствовать росту антисемитизма.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что «президент Франции сильно озабочен визами в США для представителей Палестинской администрации». Он обвинил Макрона в подрыве стабильности в регионе.