У Трампа телефонный разговор с европейцами и Зеленским

По его словам, разговор запланирован на 08:00 утра по восточному времени (16:00 по Баку).

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с европейскими коллегами по НАТО, чтобы обсудить безопасность в регионе, заявил ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити в прямом эфире.

«Президент будет говорить с европейскими лидерами. Он смог заставить страны НАТО удвоить свои обязательства по обеспечению безопасности, и теперь они будут платить 5% ВВП, чтобы построить более сильный союз и обеспечить лучшую оборону Европы», — сказал Хэннити.

Телеведущий отметил, что разговор президента с европейскими лидерами будет представлять особую важность с учетом действий президента России Владимира Путина.

Телефонный разговор американского президента и европейских лидеров также анонсировал Елисейский дворец. На повестке обсуждений итоги очередной встречи «коалиции желающих». К диалогу, как сообщала администрация французского президента Франции, присоединится не только Эммануэль Макрон, но и украинский президент Владимир Зеленский. Трамп также заявил, что в ближайшие несколько дней у него запланирован ряд телефонных контактов. В Белого доме уточнили, что президент поговорит с Зеленским.

На этой неделе американский лидер в очередной раз заявил, что разочарован в Путине, и пригрозил сменой позиции США, если прогресса в прекращении войны в Украине так и не произойдет.