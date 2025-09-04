USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине

10:37 451

Европейские лидеры выражают растущую обеспокоенность возможным новым наступлением России против Украины. Как сообщает агентство Bloomberg, этот вопрос обсуждался во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с западными партнерами. В центре внимания оказались гарантии безопасности для Киева и дальнейшая стратегия поддержки.

По данным издания, на прошлой неделе в Тулоне немецкие и французские чиновники рассматривали информацию о скоплении российских войск возле Покровска в Донецкой области. Источники утверждают, что Москва перебросила туда крупные силы.

Президент Украины в пятницу заявил, что на этом направлении сосредоточено около 100 тысяч российских военных. По словам Зеленского, Кремль на протяжении года пытается окружить и захватить Покровск, что дало бы ему возможность продвинуться к Краматорску и Славянску.

В Париже в ближайшее время состоится собрание так называемой «коалиции желающих», где планируется финализировать обсуждение гарантий безопасности для Украины после войны. Европейские лидеры намерены также обсудить позицию США и взаимодействие с президентом Дональдом Трампом.

Франция настаивает на том, что Европа выполнила свою часть обязательств, и теперь очередь за Вашингтоном. В Париже вместе с Зеленским выступил Эммануэль Макрон, подчеркнувший, что Европа готова предоставить Киеву долгосрочные гарантии безопасности. На встрече также ожидается участие премьер-министров Нидерландов и Польши, а лидеры Великобритании, Италии и Германии подключатся к переговорам в формате видеоконференции.

Между тем переговоры о будущей архитектуре безопасности застопорились, тогда как Россия продолжает усиливать давление на фронте. По данным аналитиков, летняя наступательная кампания принесла Москве минимальные территориальные результаты — около 0,3% территории Украины. Одновременно Россия резко увеличила интенсивность воздушных ударов: июль стал самым смертоносным месяцем для украинских гражданских с мая 2022 года, погибло 589 человек и более 1100 получили ранения.

Битва за украинский Купянск
Битва за украинский Купянск видео
08:51 2385
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция; все еще актуально
3 сентября 2025, 21:33 2548
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
10:37 452
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема
00:35 10340
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема; все еще актуально
3 сентября 2025, 20:52 4979
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
10:21 690
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
10:16 1267
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
08:59 1601
Трамп и зять переселяют Газу
Трамп и зять переселяют Газу Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az
02:51 3413
Америка заговорила языком 19-го века
Америка заговорила языком 19-го века наш комментарий
02:35 4558
В Турции золото взлетело до небес
В Турции золото взлетело до небес Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:25 3700

ЭТО ВАЖНО

Битва за украинский Купянск
Битва за украинский Купянск видео
08:51 2385
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция; все еще актуально
3 сентября 2025, 21:33 2548
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
10:37 452
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема
00:35 10340
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема; все еще актуально
3 сентября 2025, 20:52 4979
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
10:21 690
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
10:16 1267
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
08:59 1601
Трамп и зять переселяют Газу
Трамп и зять переселяют Газу Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az
02:51 3413
Америка заговорила языком 19-го века
Америка заговорила языком 19-го века наш комментарий
02:35 4558
В Турции золото взлетело до небес
В Турции золото взлетело до небес Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:25 3700
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться