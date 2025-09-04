Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине

Европейские лидеры выражают растущую обеспокоенность возможным новым наступлением России против Украины. Как сообщает агентство Bloomberg, этот вопрос обсуждался во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с западными партнерами. В центре внимания оказались гарантии безопасности для Киева и дальнейшая стратегия поддержки.

По данным издания, на прошлой неделе в Тулоне немецкие и французские чиновники рассматривали информацию о скоплении российских войск возле Покровска в Донецкой области. Источники утверждают, что Москва перебросила туда крупные силы.

Президент Украины в пятницу заявил, что на этом направлении сосредоточено около 100 тысяч российских военных. По словам Зеленского, Кремль на протяжении года пытается окружить и захватить Покровск, что дало бы ему возможность продвинуться к Краматорску и Славянску.

В Париже в ближайшее время состоится собрание так называемой «коалиции желающих», где планируется финализировать обсуждение гарантий безопасности для Украины после войны. Европейские лидеры намерены также обсудить позицию США и взаимодействие с президентом Дональдом Трампом.

Франция настаивает на том, что Европа выполнила свою часть обязательств, и теперь очередь за Вашингтоном. В Париже вместе с Зеленским выступил Эммануэль Макрон, подчеркнувший, что Европа готова предоставить Киеву долгосрочные гарантии безопасности. На встрече также ожидается участие премьер-министров Нидерландов и Польши, а лидеры Великобритании, Италии и Германии подключатся к переговорам в формате видеоконференции.

Между тем переговоры о будущей архитектуре безопасности застопорились, тогда как Россия продолжает усиливать давление на фронте. По данным аналитиков, летняя наступательная кампания принесла Москве минимальные территориальные результаты — около 0,3% территории Украины. Одновременно Россия резко увеличила интенсивность воздушных ударов: июль стал самым смертоносным месяцем для украинских гражданских с мая 2022 года, погибло 589 человек и более 1100 получили ранения.