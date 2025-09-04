USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Азербайджан присоединился к инициированной Турцией декларации

10:42 312

В рамках визита в Турцию азербайджанская делегация, возглавляемая министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Анаром Алиевым, провела встречу с министром по делам семьи и социальных услуг Турции Махинур Оздемир Гёкташ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто, что благодаря усилиям глав Азербайджана и Турции отношения между странами поднялись до уровня стратегического союзничества, а в сфере социальных услуг связи постоянно развиваются и расширяются, было выражено удовлетворение успешной реализацией сотрудничества в этой сфере.

А.Алиев отметил, что Декларация министров «Попечительская семья», подготовленная Министерством по делам семьи и социальных услуг Турции, является важной поддержкой в деле поощрения воспитания детей в семейных условиях. Он подчеркнул, что документ будет служить международной платформой сотрудничества для развития системы попечительских семей и выразил благодарность за эту инициативу.

В свою очередь, Махинур Оздемир Гёкташ отметила, что в сфере социальных услуг, а также в вопросах применения модели попечительской семьи осуществляется целенаправленное сотрудничество, и подчеркнула значимость последовательного обмена опытом.

На встрече состоялся обмен мнениями о направлениях будущего сотрудничества между двумя ведомствами. А.Алиев подписал Декларацию министров «Попечительская семья». В документе отражено создание механизмов обмена наилучшей практикой между странами для укрепления и поощрения услуг попечительских семей, а также определение на международном уровне 30 июня как «Дня попечительской семьи» с целью повышения общественной осведомленности об этих услугах.

Декларация также предусматривает учреждение «Рабочей группы по вопросам попечительской семьи», которая будет состоять из представителей разных стран для расширения сотрудничества в этой сфере, а также распространение опыта попечительской семьи в глобальном масштабе, взяв в качестве примера реализуемый в Турции «Проект добровольных послов мира», направленный на увеличение числа попечительских семей, и другие меры.

