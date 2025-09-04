USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Доходы от российских активов передали Украине

10:41 237

Великобритания направила Украине £1 млрд, полученных в качестве прибыли за счет замороженных российских активов. Об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.

«Более £1 млрд, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины», - приводятся в публикации слова министра обороны Джона Хили.

Министр также заявил, что Великобритания пересматривает уровень боеготовности своих Вооруженных сил, которые намерена отправить в Украину в случае прекращения огня.

Битва за украинский Купянск
Битва за украинский Купянск видео
08:51 2386
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция; все еще актуально
3 сентября 2025, 21:33 2548
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
Россия стягивает войска и готовит новое наступление в Украине
10:37 456
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема
00:35 10344
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема; все еще актуально
3 сентября 2025, 20:52 4980
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
Нетаньяху не впустил Макрона в Израиль
10:21 691
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
Министр: Российская делегация посетит Азербайджан
10:16 1273
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
Трамп: Путин и Зеленский не готовы к миру, но «что-то должно произойти...»
08:59 1602
Трамп и зять переселяют Газу
Трамп и зять переселяют Газу Цви Зильбер отвечает на вопросы haqqin.az
02:51 3415
Америка заговорила языком 19-го века
Америка заговорила языком 19-го века наш комментарий
02:35 4558
В Турции золото взлетело до небес
В Турции золото взлетело до небес Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:25 3700

