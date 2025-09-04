Доходы от российских активов передали Украине

Великобритания направила Украине £1 млрд, полученных в качестве прибыли за счет замороженных российских активов. Об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.
«Более £1 млрд, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины», - приводятся в публикации слова министра обороны Джона Хили.
Министр также заявил, что Великобритания пересматривает уровень боеготовности своих Вооруженных сил, которые намерена отправить в Украину в случае прекращения огня.