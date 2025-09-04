Мамедов взламывал аккаунты женщин и шантажировал их

В Азербайджане задержан 22-летний Рашад Мамедов, обвиняемый во взломе аккаунтов женщин в социальных сетях и вымогательстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данным министерства, Мамедов взламывал аккаунты в TikTok, Instagram и других платформах, получал доступ к личным фото и видео своих жертв, редактировал их, добавляя неэтичные эффекты, затем публиковал на созданных им страницах.

После этого злоумышленник связывался с пострадавшими, угрожая репутационными потерями, и требовал деньги за удаление фальшивых профилей.

По фактам возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжается расследование, направленное на установление всех пострадавших от его действий.