USD 1.7000
EUR 1.9807
RUB 2.0993
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Мамедов взламывал аккаунты женщин и шантажировал их

12:33 1320

В Азербайджане задержан 22-летний Рашад Мамедов, обвиняемый во взломе аккаунтов женщин в социальных сетях и вымогательстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данным министерства, Мамедов взламывал аккаунты в TikTok, Instagram и других платформах, получал доступ к личным фото и видео своих жертв, редактировал их, добавляя неэтичные эффекты, затем публиковал на созданных им страницах.

После этого злоумышленник связывался с пострадавшими, угрожая репутационными потерями, и требовал деньги за удаление фальшивых профилей.

По фактам возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжается расследование, направленное на установление всех пострадавших от его действий.

НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07 60
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46 356
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37 732
В Казахстане опровергли задержание главы МИД
В Казахстане опровергли задержание главы МИД обновлено 14:06
14:06 1365
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 1208
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема, все еще актуально
00:35 11867
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 1647
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 9151
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
10:13 2987
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 5849
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS фото; видео
12:15 2525

ЭТО ВАЖНО

НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07 60
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46 356
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37 732
В Казахстане опровергли задержание главы МИД
В Казахстане опровергли задержание главы МИД обновлено 14:06
14:06 1365
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 1208
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема, все еще актуально
00:35 11867
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 1647
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 9151
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
10:13 2987
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 5849
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS фото; видео
12:15 2525
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться