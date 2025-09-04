Колхоз закрыт. Все ушли в горы

После израильского удара по Йемену, в результате которого погибли премьер-министр хуситского правительства Ахмед Галиб аль-Рахави и девять членов его кабинета, в Сане установилась атмосфера паники и хаоса. Высокопоставленные политические и военные руководители проиранского движения спешно покинули столицу и скрылись в укрепленных бункерах в северных провинциях Саада и Амран, находящихся под контролем движения «Ансар Аллах».

По данным «Аш-Шарк аль-Аусат», исчезновение с публичной сцены ключевых фигур, включая члена Высшего политического совета Мухаммеда Али аль-Хуси, министра внутренних дел Абдулкарима аль-Хуси и руководителя разведки Абу Али аль-Хакима, стало одним из наиболее очевидных признаков дезорганизации. Из Саны в сторону северных районов были отправлены автобусные колонны без номеров, замаскированные под гражданский транспорт и перевозившие семьи лидеров движения. Эти меры совпали с заявлениями Израиля о намерении продолжить удары по хуситам в ответ на их атаки ракетами и беспилотниками по Израилю и на обстрелы судов в Красном море. Источники, близкие к движению «Ансар Аллах», сообщают, что командование издало срочные распоряжения всем лидерам и полевым командирам покинуть свои дома и рабочие кабинеты и перебраться в тайные убежища. Им было предписано избегать посещения государственных зданий и общественных мест, которые могут стать мишенью для новых ударов «сионистского врага». Наряду с руководителями движение эвакуировало семьи своих сторонников и чиновников среднего звена. По свидетельствам очевидцев, большинство беглецов составляют сотрудники сил безопасности, отвечающие за контроль над районами и кварталами столицы Йемена. Их стремительный исход был воспринят наблюдателями как показатель необычайной паники, разъедающей изнутри ряды организации.