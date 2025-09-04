USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Колхоз закрыт. Все ушли в горы

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор
12:33 1648

После израильского удара по Йемену, в результате которого погибли премьер-министр хуситского правительства Ахмед Галиб аль-Рахави и девять членов его кабинета, в Сане установилась атмосфера паники и хаоса.

Высокопоставленные политические и военные руководители проиранского движения спешно покинули столицу и скрылись в укрепленных бункерах в северных провинциях Саада и Амран, находящихся под контролем движения «Ансар Аллах».

О глубине кризиса свидетельствует и то, что на похоронах премьера Ахмеда Галиба аль-Рахави и девяти министров, которые прошли в Сане 1 сентября, почти не было представителей высшего руководства движения

По данным «Аш-Шарк аль-Аусат», исчезновение с публичной сцены ключевых фигур, включая члена Высшего политического совета Мухаммеда Али аль-Хуси, министра внутренних дел Абдулкарима аль-Хуси и руководителя разведки Абу Али аль-Хакима, стало одним из наиболее очевидных признаков дезорганизации.

Из Саны в сторону северных районов были отправлены автобусные колонны без номеров, замаскированные под гражданский транспорт и перевозившие семьи лидеров движения. Эти меры совпали с заявлениями Израиля о намерении продолжить удары по хуситам в ответ на их атаки ракетами и беспилотниками по Израилю и на обстрелы судов в Красном море.

Источники, близкие к движению «Ансар Аллах», сообщают, что командование издало срочные распоряжения всем лидерам и полевым командирам покинуть свои дома и рабочие кабинеты и перебраться в тайные убежища. Им было предписано избегать посещения государственных зданий и общественных мест, которые могут стать мишенью для новых ударов «сионистского врага».

Наряду с руководителями движение эвакуировало семьи своих сторонников и чиновников среднего звена. По свидетельствам очевидцев, большинство беглецов составляют сотрудники сил безопасности, отвечающие за контроль над районами и кварталами столицы Йемена. Их стремительный исход был воспринят наблюдателями как показатель необычайной паники, разъедающей изнутри ряды организации.

Массовое бегство лидеров и членов их семей из Саны стало наглядным свидетельством того, что хуситы осознали переход войны в новую фазу

О глубине кризиса свидетельствует и то, что на похоронах премьера Ахмеда Галиба аль-Рахави и девяти министров, которые прошли в Сане 1 сентября, почти не было представителей высшего руководства движения. Прощальная церемония свелась к формальной речи исполняющего обязанности премьер-министра Мухаммеда Мифтаха, который пытался заверить общественность в «целостности институтов» и непрерывности функционирования государства. Отсутствие лидеров вызвало раздражение и гнев среди родственников погибших и рядовых сторонников.

Накануне похорон лидер движения «Ансар Аллах» Абдулмалик аль-Хуси, избежавший удара, выступил по телевидению и вновь пригрозил Израилю усилением ракетных атак. Одновременно он сделал акцент на «внутреннем фронте», предупредив о дальнейшем усилении репрессий против «предателей и агентов», под которыми аль-Хуси имел в виду часть йеменцев и сотрудников международных организаций. Недавние аресты сотрудников ООН были использованы им как подтверждение этого курса.

Йеменские аналитики называют израильский удар беспрецедентным по своим масштабам и последствиям. Помимо уничтожения ключевых фигур, операция вскрыла уязвимость руководящих структур хуситов и утечку информации, позволившую израильтянам точечно поразить их командный центр.

Наблюдатели также отмечают, что после почти года прямого противостояния Израиль сумел нанести концентрированный удар, изменивший динамику конфликта. Массовое бегство лидеров и членов их семей из Саны стало наглядным свидетельством того, что хуситы осознали переход войны в новую фазу, где под угрозой оказалось само существование их политических и военных структур.

