Турецкая оборонная компания идет в Украину

Государственный концерн «Укроборонпром» заключил контракты с рядом польских, европейских и турецких компаний на поставку навигационного оборудования и комплектующих для производства вооружений. Об этом сообщил генеральный директор концерна Герман Сметанин.

«Одно из предприятий «Укроборонпрома» сегодня успешно провело переговоры по деталям проекта по производству комплектующих для одного из изделий украинского завода… Заключено несколько сделок», – написал Сметанин в Telegram-канале.

Один из заводов, входящих в состав «Укроборонпрома», заключил контракт с компанией из крупнейшего польского оборонного холдинга PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) на поставку критически важных компонентов для производства боеприпасов.

Кроме того, заключено двухлетнее соглашение с европейским поставщиком, предусматривающее поставку большого объема изделий, необходимых для выпуска тяжелого вооружения. Страна происхождения компании при этом не раскрывается. Третье соглашение касается поставки пробной партии навигационного оборудования от турецкого производителя.