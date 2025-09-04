USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Трамп отверг сделку с Индией: Моди сближается с соперниками США

12:45

Президент США Дональд Трамп отклонил предложенную торговую сделку с Индией, несмотря на готовность Нью-Дели существенно снизить тарифы на американские товары. Как сообщает The Washington Post, госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир недавно представили проект соглашения в Овальном кабинете, однако Трамп его отверг. Центральным элементом предложения предполагалось существенное сокращение индийских тарифов на товары из США.

По данным источников, Трамп отказывается одобрять любые торговые соглашения до тех пор, пока Индия не сократит закупки российской нефти. В понедельник на платформе Truth Social он заявил: «Индия покупает бóльшую часть нефти и военной продукции у России и очень мало у США. Теперь они предложили снизить тарифы до нуля, но уже поздно». Президент назвал американо-индийские экономические отношения «односторонней катастрофой».

Советник Трампа Питер Наварро развернул агрессивную кампанию против Индии, называя конфликт России с Украиной «войной Моди» и утверждая, что Нью-Дели стал «прачечной для Кремля», способствующей обходу западных нефтяных санкций. В интервью Fox News он добавил, что индийские брамины «наживаются на войне».

Как пишет издание, индийский премьер-министр Нарендра Моди отвечает на охлаждение отношений сближением с главными геополитическими соперниками США. На этой неделе он впервые за семь лет приехал в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества, где его видели улыбающимся с лидером КНР Си Цзиньпином и обнимающимся с президентом России Владимиром Путиным. Дома Моди занял «позицию неповиновения», заявив на следующий день после объявления о повышенных тарифах со стороны Америки, что готов «заплатить высокую цену» за отказ от американской торговой сделки, которая повредит фермерам и рыбакам.

Согласно данным Kpler, с 2023 года Индия является главным покупателем российской сырой нефти, что принесло значительную прибыль местным нефтеперерабатывающим компаниям. Нью-Дели пока не дает публичных сигналов о планах сокращения закупок российской нефти. Министр нефти страны отметил, что Индия «не нарушала правил» и «удерживала мировые цены от роста».

На саммите ШОС Индия и Китай объявили о возобновлении прямого авиасообщения, отсутствовавшего более пяти лет. Моди и Си Цзиньпин также заявили о намерении работать над урегулированием пограничных разногласий и укреплением сотрудничества между странами.

НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37
В Казахстане опровергли задержание главы МИД
В Казахстане опровергли задержание главы МИД
14:06
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
12:49
Путин решил воевать
Путин решил воевать
00:35
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
12:33
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева
3 сентября 2025, 23:00
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
10:13
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
3 сентября 2025, 22:03
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS
12:15

