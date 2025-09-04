Армия США заказала у Lockheed тысячи ракет

Сухопутные войска США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму $9,8 млрд на производство почти 2 тыс. ракет PAC-3 MSE для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Это стало крупнейшим соглашением в истории подразделения компании, занимающегося выпуском высокоточного вооружения, сообщили в Lockheed Martin.

«Армия США заключила с Lockheed Martin контракт на сумму $9,8 млрд на производство 1 970 противоракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) и сопутствующего оборудования. Это самый крупный контракт в истории Lockheed Martin Missiles and Fire Control», – отмечается в пресс-релизе.

Представитель компании Джейсон Рейнольдс сообщил, что соглашение предусматривает поставку рекордного числа ракет в течение нескольких лет. В Lockheed Martin подчеркнули, что продолжают наращивать темпы производства, чтобы удовлетворить растущий спрос на эти перехватчики, состоящие на вооружении США и еще 16 государств. Согласно заявлению, в 2025 году компания впервые планирует поставить более 600 таких ракет.

В конце августа президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена расширить поставки вооружений союзникам по НАТО, оказывающим поддержку Украине. По его словам, Вашингтон продает странам альянса ракеты и военную технику, а те, в свою очередь, полностью берут на себя финансирование военной помощи Киеву. Трамп также отметил, что американские оборонные предприятия значительно увеличивают выпуск систем Patriot, а также других видов вооружений — как оборонительного, так и наступательного назначения.