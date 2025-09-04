USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?

Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
12:49 1215

Хуситы любят рассказывать своему народу сказки о том, как их ракеты и беспилотники «парализуют Израиль», как в Тель-Авиве рушатся целые кварталы и тотально уничтожается инфраструктура.

В реальности все это не более чем пропагандистский мираж, рассчитанный на внутреннюю аудиторию, которая лишена доступа к независимым источникам информации.

Факты упрямо говорят об обратном. За почти два года – с октября 2023 года, когда Израиль начал войну с ХАМАС – движение хуситов может записать в свой актив лишь два эпизода, ставшие следствием сбоя в работе системы ПВО.

Тель-Авив на месте

19 июля 2024 года они нанесли дрон-удар, повредивший жилое здание в Тель-Авиве: один человек погиб, десять получили ранения, а 4 мая 2025 года баллистическая ракета хуситов угодила в зону периметра терминала международного аэропорта Бен-Гурион. От взрыва образовался кратер, была повреждена подъездная дорога и один автомобиль. Восемь человек получили тогда легкие и средней тяжести травмы, а работа аэропорта была приостановлена на несколько часов.

В остальном же многоуровневая израильская система противовоздушной обороны — от «Железного купола» до комплексов «Праща Давида» и «Хец» — практически полностью нейтрализует угрозу. Выпущенные из Йемена ракеты и дроны неизменно перехватываются в воздухе, зачастую за пределами Израиля, а редкие прорывы не приводят ни к человеческим жертвам, ни к серьезным разрушениям. Экономика страны продолжает функционировать в нормальном режиме, порты и аэропорты работают, а транспортные и энергетические сети не останавливались ни на минуту.

Другими словами, «паралич Израиля» существует исключительно в воображении в риторике хуситских идеологов. Для руководства движения «Ансар Аллах» эта ложь — инструмент поддержания лояльности и мобилизации сторонников. В глазах населения, живущего в условиях войны и неприкрытой нищеты (по данным Индекса человеческого развития (HDI), в списке из 177 стран Йемен занимает 168 позицию, являясь самым бедным арабским государством), они рисуют образ великих победителей, хотя на деле их «удары возмездия» оборачиваются дымом, развеянным в небе над Красным морем.

Аэропорт Бен-Гурион тоже на месте

Проблема в том, что подобный мираж опасен не только своей фальшью. Он воспроизводит культуру самообмана, в которой любой военный провал можно представить «триумфом», а любое бессилие, как, например, недавнюю ликвидацию практически всего руководства хуситов, — «стратегией».

Израиль при этом сохраняет полную боеспособность, а хуситы продолжают жить в мире собственных иллюзий, который правильнее было бы назвать «параличом мышления».

И в этом кроется трагический парадокс: Израиль, являющийся сильнейшим военным и технологическим игроком региона, неизменно уступает только в одном - в пропаганде. Что, вероятно, закономерно. Там, где действует свободная пресса, готовая критиковать собственное государство и выносить на публику самые острые вопросы, неизбежно рождается образ «осажденной демократии». Которая, естественно, проигрывает авторитарным режимам, превращающим СМИ в рупор единственной правды, а потому легко рисующим миражи «тотальных побед» и «полного паралича сионистского врага».

Ничего не поделаешь: Израиль может перехватить сотни ракет, но в глазах аудитории, лишенной свободы слова, он неизменно проигрывает битву за образ. Такова цена демократии, где «цепные псы свободы слова» буквально рвут на куски власть предержащих, в то время как диктатуры, давно уже превратившие прессу в послушную свору, формируют повестку без единой трещины.

