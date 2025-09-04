Наркоторговец скармливал крокодилу тела своих жертв

USD 1.7000
12:53 1097

Власти Колумбии арестовали предполагаемого пособника преступной группировки «Лос Эспартанос» Робинсона Сулуагу Арройо по прозвищу Эль Локо (с испанского — «сумасшедший»), который скармливал крокодилу тела своих жертв. Об этом сообщает El Heraldo de México.

Эль Локо обвиняют в нескольких тяжких преступлениях, включая убийства, незаконный оборот наркотиков и незаконную эксплуатацию природных ресурсов, говорится в публикации.

Ранее у задержанного был обнаружен крокодил, которого, согласно следствию, он кормил человеческими останками после убийства и расчленения своих жертв.

Арест является частью наступления на колумбийские банды «Шоттас» и «Эспартанос». Только в 2025 году в департаменте Валье задержали более 140 членов этих группировок, большинство из задержанных — из «Лос Эспартанос». Общее число арестов превысило 300.

«Шоттас» и «Эспартанос» являются соперничающими бандами, сообщает InSight Crime. Они конкурируют за контроль над территориями, над доходами от вымогательства и маршрутами контрабанды кокаина.

