Гусейн Гасанов лишился всех компаний в России

Федеральная налоговая служба закрыла компанию «Банда Фудс», через которую в 2023 году Гасанов пытался развивать ресторанный бизнес и выпускал собственные роллы. Однако проект провалился, партнерам Гасанова — поставщикам упаковки и службам доставки — пришлось обращаться в суд. Сумма задолженности составляет около 800 тысяч рублей.

Ранее российские налоговики также ликвидировали компанию «Банда», через которую Гасанов продавал онлайн-курсы.

В мае Гасанова объявили в международный розыск по обвинениям «в уклонении от уплаты налогов на 170 млн рублей и отмывании денег».