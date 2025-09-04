USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Гусейн Гасанов лишился всех компаний в России

13:00

Уехавший из РФ блогер Гусейн Гасанов лишился последнего бизнеса в России, сообщают российские телеграм-каналы.

Федеральная налоговая служба закрыла компанию «Банда Фудс», через которую в 2023 году Гасанов пытался развивать ресторанный бизнес и выпускал собственные роллы. Однако проект провалился, партнерам Гасанова — поставщикам упаковки и службам доставки — пришлось обращаться в суд. Сумма задолженности составляет около 800 тысяч рублей.

Ранее российские налоговики также ликвидировали компанию «Банда», через которую Гасанов продавал онлайн-курсы.

В мае Гасанова объявили в международный розыск по обвинениям «в уклонении от уплаты налогов на 170 млн рублей и отмывании денег».

НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07 72
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46 363
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37 747
В Казахстане опровергли задержание главы МИД
В Казахстане опровергли задержание главы МИД обновлено 14:06
14:06 1386
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 1218
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема, все еще актуально
00:35 11870
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 1656
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 9157
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
10:13 2990
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 5851
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS фото; видео
12:15 2538

