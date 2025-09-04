Почему таксисты не включают кондиционер в жару?

В последние недели в социальных сетях распространяются видеозаписи споров между пассажирами, пользующимися эконом-сервисом такси, и водителями по поводу работы кондиционера. Водители утверждают, что право требовать включения кондиционера имеют лишь клиенты, выбирающие комфорт или бизнес-тариф. В остальных случаях, по их словам, пассажиры должны оплачивать услугу отдельно.

Некоторые таксисты заявляют, что для более удобной поездки необходимо заказывать комфорт или бизнес, а эконом-сервис предназначен для «нижнего сегмента». На одном из видео пожилая женщина жалуется на ухудшение самочувствия из-за жары, однако водитель отказывается включить кондиционер, что приводит к конфликту.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили haqqin.az, что в отношении таких водителей могут быть приняты меры вплоть до аннулирования лицензии. Пассажирам, сталкивающимся с подобными случаями, в том числе с требованием дополнительной платы за использование кондиционера, рекомендуется обращаться в колл-центр или на официальные страницы AYNA в социальных сетях, указав государственный регистрационный номер автомобиля.

Жалобы пассажиров на качество обслуживания рассматриваются агентством, и для предотвращения подобных ситуаций принимаются соответствующие меры. Согласно Закону «О лицензиях и разрешениях», разрешения водителей, которые не выполняют установленные требования, подлежат аннулированию в установленном порядке.