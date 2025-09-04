Почему таксисты не включают кондиционер в жару?

USD 1.7000
Ульвия Худиева
13:01 1079

В последние недели в социальных сетях распространяются видеозаписи споров между пассажирами, пользующимися эконом-сервисом такси, и водителями по поводу работы кондиционера. Водители утверждают, что право требовать включения кондиционера имеют лишь клиенты, выбирающие комфорт или бизнес-тариф. В остальных случаях, по их словам, пассажиры должны оплачивать услугу отдельно.

Некоторые таксисты заявляют, что для более удобной поездки необходимо заказывать комфорт или бизнес, а эконом-сервис предназначен для «нижнего сегмента». На одном из видео пожилая женщина жалуется на ухудшение самочувствия из-за жары, однако водитель отказывается включить кондиционер, что приводит к конфликту.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) сообщили haqqin.az, что в отношении таких водителей могут быть приняты меры вплоть до аннулирования лицензии. Пассажирам, сталкивающимся с подобными случаями, в том числе с требованием дополнительной платы за использование кондиционера, рекомендуется обращаться в колл-центр или на официальные страницы AYNA в социальных сетях, указав государственный регистрационный номер автомобиля.

Жалобы пассажиров на качество обслуживания рассматриваются агентством, и для предотвращения подобных ситуаций принимаются соответствующие меры. Согласно Закону «О лицензиях и разрешениях», разрешения водителей, которые не выполняют установленные требования, подлежат аннулированию в установленном порядке.

НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07 74
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46 365
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37 748
В Казахстане опровергли задержание главы МИД
В Казахстане опровергли задержание главы МИД обновлено 14:06
14:06 1387
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 1222
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема, все еще актуально
00:35 11871
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 1659
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 9157
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
10:13 2991
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 5852
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS фото; видео
12:15 2539

