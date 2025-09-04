USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
НАТО не расслабится даже после войны

13:06 382

НАТО намерена и после окончания российско-украинской войны сохранять курс на сдерживание России, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Российская угроза не исчезнет с завершением войны в Украине. НАТО должна и будет продолжать подготовку, чтобы противостоять ей», – сказал Рютте, выступая на оборонном форуме в Чехии.

Он также призвал страны ЕС активнее развивать военное производство и увеличить финансирование обороноспособности Европы. Рютте подчеркнул, что блок также должен учитывать угрозу со стороны Китая, который наращивает военно-морскую мощь быстрее США.

Рютте пояснил, что НАТО сосредоточится на противостоянии с Россией, не распространяя действие статьи 5 на азиатско-тихоокеанских партнеров, однако готова оказывать им поддержку в случае нападения Китая.

НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07 76
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46 368
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37 751
В Казахстане опровергли задержание главы МИД
В Казахстане опровергли задержание главы МИД обновлено 14:06
14:06 1391
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 1226
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема, все еще актуально
00:35 11874
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 1661
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 9157
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
10:13 2992
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 5852
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS фото; видео
12:15 2541

