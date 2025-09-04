НАТО не расслабится даже после войны

НАТО намерена и после окончания российско-украинской войны сохранять курс на сдерживание России, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Российская угроза не исчезнет с завершением войны в Украине. НАТО должна и будет продолжать подготовку, чтобы противостоять ей», – сказал Рютте, выступая на оборонном форуме в Чехии.

Он также призвал страны ЕС активнее развивать военное производство и увеличить финансирование обороноспособности Европы. Рютте подчеркнул, что блок также должен учитывать угрозу со стороны Китая, который наращивает военно-морскую мощь быстрее США.

Рютте пояснил, что НАТО сосредоточится на противостоянии с Россией, не распространяя действие статьи 5 на азиатско-тихоокеанских партнеров, однако готова оказывать им поддержку в случае нападения Китая.