Милорад Додик, лидер сепаратистов Республики Сербской, отказался признать решение Конституционного суда Боснии и Герцеговины, оставившего в силе приговор о его годичном тюремном сроке и шестилетнем запрете на политическую деятельность за игнорирование предписаний международного посланника, контролирующего выполнение Дейтонских соглашений. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины лишила Додика президентского мандата и назначила досрочные выборы на 23 ноября, однако президент заявил, что не намерен подчиняться этому решению и собирается провести референдум о выходе Республики Сербской из состава федерации. Вслед за этим Додик инициировал обновление правительства, заменив премьер-министра Радована Висковича бывшим министром сельского хозяйства Саво Миничем, который сразу же заявил о праве сербов на самоопределение. Оппозиция бойкотировала голосование, заявив о нелегитимности нового Кабинета министров.

После решения суда Додик принял журналистов в городе Баня-Лука и объявил, что у Боснии и Герцеговины как у государства нет будущего. Он подчеркнул, что намерен заручиться поддержкой Владимира Путина в вопросе независимости Республики Сербской, хотя ранее российский президент неизменно заявлял о своей приверженности Дейтонским соглашениям и территориальной целостности Боснии и Герцеговины. Встреча с Путиным намечена на октябрь, за несколько дней до организованного Додиком референдума. Сам он неоднократно подчеркивал близость к российскому лидеру, называя более 25 личных встреч и признавая, что готов общаться с Путиным «хоть каждую неделю». На майском параде Победы в Москве и во время визита в Москву в апреле он слышал от российского президента обещания работать над закрытием международных институтов в Боснии и Герцеговине, включая офис верховного представителя Кристиана Шмидта, чью легитимность не признают ни Додик, ни Кремль. Следует подчеркнуть, что Додика поддерживает не только Россия, но и Сербия. Президент Александр Вучич на встрече с Путиным в Пекине обсуждал ситуацию в Республике Сербской наряду с вопросами о Косово и двустороннем сотрудничестве. Что лишь усиливает тревожную атмосферу на Балканах, поскольку именно Россия и ЕС выступили гарантами Дейтонских соглашений, положивших в 1995 году конец войне, которая унесла более ста тысяч жизней и сделала беженцами два миллиона человек. Именно тогда, под давлением США, ЕС и России, была создана республика Босния и Герцеговина, объединившая Федерацию боснийцев и хорватов, а также Республику Сербскую. Сегодня Милорад Додик, которого госсекретарь США Мадлен Олбрайт поддерживала в 1990-е годы как альтернативу националистам, превратился в фигуру, вызывающую на Западе всеобщее раздражение. Додик находится под американскими санкциями, называет Евросоюз «оккупантом», а в западных СМИ его все чаще называют «человеком Путина на Балканах». Сам Додик отвергает это определение, заявляя, что является всего лишь «ставленником сербского народа Боснии».