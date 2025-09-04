USD 1.7000
EUR 1.9807
RUB 2.0993
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Три сценария военного присутствия Европы в Украине

13:20 439

Страны «коалиции желающих» разработали три сценария возможного размещения своих военных на территории Украины после окончания войны, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Первый сценарий предусматривает отправку наблюдательной миссии для контроля за исполнением потенциального мирного соглашения. Однако такой вариант считается маловероятным, поскольку не гарантирует Киеву достаточной безопасности, отмечает журнал. Второй, более реалистичный, план предполагает, что западные военные будут обучать украинских новобранцев непосредственно на территории Украины, при этом тренировочные базы разместят на значительном удалении от линии фронта.

Военные стран «коалиции желающих» признают, что даже при этом варианте присутствие западных сил в Украине не создаст «прямого сдерживающего эффекта», однако рассчитывают, что это обеспечит «надежную гарантию для Киева». Реализация обучающей миссии потребует мобилизации десятков тысяч военнослужащих коалиции. Издание отмечает, что такой подход приемлем для Германии. В рамках этого сценария страны коалиции смогут ежегодно готовить до 150 тыс. украинских новобранцев вместо нынешних 90 тыс., а часть тренировок проводить в Польше.

Третий сценарий журнал называет «всеобъемлющим обеспечением безопасности линии фронта». Его реалистичность ставят под сомнение во Франции и Великобритании – ведущих странах коалиции. В этом случае пришлось бы задействовать значительно более 150 тыс. солдат, создавая «хорошо оснащенные боевые подразделения с воздушным прикрытием». Издание подчеркивает, что данные о готовности каждой страны предоставить войска для такой миссии существенно разнятся. Разнообразие предложенных форматов показывает, «насколько далеко от реального развертывания миссии» пока находится процесс, отмечает журнал.

НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07 78
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46 374
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37 756
В Казахстане опровергли задержание главы МИД
В Казахстане опровергли задержание главы МИД обновлено 14:06
14:06 1398
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 1230
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема, все еще актуально
00:35 11874
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 1666
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 9158
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
10:13 2993
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 5852
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS фото; видео
12:15 2543

ЭТО ВАЖНО

НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07 78
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46 374
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37 756
В Казахстане опровергли задержание главы МИД
В Казахстане опровергли задержание главы МИД обновлено 14:06
14:06 1398
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 1230
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема, все еще актуально
00:35 11874
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 1666
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 9158
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
10:13 2993
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 5852
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS фото; видео
12:15 2543
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться