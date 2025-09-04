Три сценария военного присутствия Европы в Украине

Страны «коалиции желающих» разработали три сценария возможного размещения своих военных на территории Украины после окончания войны, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Первый сценарий предусматривает отправку наблюдательной миссии для контроля за исполнением потенциального мирного соглашения. Однако такой вариант считается маловероятным, поскольку не гарантирует Киеву достаточной безопасности, отмечает журнал. Второй, более реалистичный, план предполагает, что западные военные будут обучать украинских новобранцев непосредственно на территории Украины, при этом тренировочные базы разместят на значительном удалении от линии фронта.

Военные стран «коалиции желающих» признают, что даже при этом варианте присутствие западных сил в Украине не создаст «прямого сдерживающего эффекта», однако рассчитывают, что это обеспечит «надежную гарантию для Киева». Реализация обучающей миссии потребует мобилизации десятков тысяч военнослужащих коалиции. Издание отмечает, что такой подход приемлем для Германии. В рамках этого сценария страны коалиции смогут ежегодно готовить до 150 тыс. украинских новобранцев вместо нынешних 90 тыс., а часть тренировок проводить в Польше.

Третий сценарий журнал называет «всеобъемлющим обеспечением безопасности линии фронта». Его реалистичность ставят под сомнение во Франции и Великобритании – ведущих странах коалиции. В этом случае пришлось бы задействовать значительно более 150 тыс. солдат, создавая «хорошо оснащенные боевые подразделения с воздушным прикрытием». Издание подчеркивает, что данные о готовности каждой страны предоставить войска для такой миссии существенно разнятся. Разнообразие предложенных форматов показывает, «насколько далеко от реального развертывания миссии» пока находится процесс, отмечает журнал.