В Казахстане опровергли задержание главы МИД

14:06
14:06

Информация о задержании вице-премьера – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу является фейком, сообщает «КазТАГ» со ссылкой на информированный источник.

«Информация о задержании Нуртлеу не соответствует действительности, это фейк», - сказал редакции «КазТАГ» в четверг источник в Астане, знакомый с ситуацией.

«Согласно распространенной ранее информации Комитетом национальной безопасности (КНБ) якобы задержан не только Нуртлеу, но и бизнесмен Гаджи Гаджиев – информированный источник агентства полностью опроверг указанную информацию», – пишет КазТАГ, отметив, что уже обратилось в пресс-службу КНБ за комментариями.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева опровергла сообщения СМИ о якобы задержании вице-премьера - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.: «Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграм-каналами распространяется не подтвержденная информация относительно задержания государственных служащих».

«Призываю коллег придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты, а также напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность», - указала Балаева.

13:28

В Казахстане задержаны министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу, бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что Нуртлеу задержали у него дома, накануне он вернулся из саммита ШОС в Китае. Обыски прошли у министра и Гаджиева.

НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37
В Казахстане опровергли задержание главы МИД
В Казахстане опровергли задержание главы МИД обновлено 14:06
14:06
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема, все еще актуально
00:35
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
10:13
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS фото; видео
12:15

