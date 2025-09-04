В Казахстане опровергли задержание главы МИД

Информация о задержании вице-премьера – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу является фейком, сообщает «КазТАГ» со ссылкой на информированный источник.

«Информация о задержании Нуртлеу не соответствует действительности, это фейк», - сказал редакции «КазТАГ» в четверг источник в Астане, знакомый с ситуацией.

«Согласно распространенной ранее информации Комитетом национальной безопасности (КНБ) якобы задержан не только Нуртлеу, но и бизнесмен Гаджи Гаджиев – информированный источник агентства полностью опроверг указанную информацию», – пишет КазТАГ, отметив, что уже обратилось в пресс-службу КНБ за комментариями.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева опровергла сообщения СМИ о якобы задержании вице-премьера - министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.: «Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграм-каналами распространяется не подтвержденная информация относительно задержания государственных служащих».

«Призываю коллег придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты, а также напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность», - указала Балаева.