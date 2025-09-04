Зеленский снимает с Европы розовые очки

Территориальные уступки Киева Москве приведут лишь к тому, что Кремль использует захваченные территории как плацдарм для нападения на Европу, если та не усилится, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Point.

«Некоторые СМИ утверждают, что если украинские солдаты уйдут из восточных регионов нашей страны, то там восстановится мир. Но это неправда. Путин захватил Крым, чтобы использовать его как плацдарм для окружения юга.

В 2014 году он захватил часть востока нашей страны, чтобы использовать его как плацдарм для полной оккупации этих регионов. Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство рядом с полуторамиллионным городом Харьковом. Он также захватил бы промышленный центр Днепра. Это открыло бы для него новые возможности», - сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, европейцам следует «мыслить в другом масштабе и представить, что было бы, если бы Путину удался его первоначальный план – захватить всю Украину»: «Если бы Путину удалось захватить всю нашу страну, он использовал бы ее так же, как плацдарм. Сделает он это или нет, будет зависеть от того, насколько сильной будет Европа. Если Европа сильна, он, вероятно, ничего не сделает, но если она слаба, то пострадает от действий России».