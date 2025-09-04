Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начавшейся войны в Газе на Западе усилился нарратив о «геноциде», который, как утверждают критики, совершает Израиль. В международных СМИ и в структурах ООН регулярно звучат обвинения в преднамеренном голоде, неизбирательных бомбардировках и убийстве мирных жителей.
Однако новое исследование, опубликованное Центром стратегических исследований имени Бегина–Садата при Университете Бар-Илана, оспаривает эти утверждения. Доклад «Развенчание обвинений в геноциде: новый взгляд на войну Израиля и ХАМАС (2023–2025)» утверждает, что данные, на которых строится обвинительная риторика, не выдерживают проверки.
Одним из ключевых элементов обвинений стало предположение, что Израиль сознательно морил Газу голодом. Международные организации утверждали, что для предотвращения голода в сектор необходимо было ежедневно ввозить около 500 грузовиков с гуманитарной помощью.
Авторы исследования отмечают, что довоенные данные самой ООН показывали иную картину: в 2022 году в Газу въезжали в среднем 292 грузовика в день, из которых только 73 перевозили еду. По словам соавтора исследования, военного историка Еврейского университета Дэнни Орбаха, этого количества «было достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения».
По его словам, в ходе войны Израиль поставлял в Газу в среднем более 100 грузовиков в день, а в период прекращения огня и обмена заложниками эта цифра доходила до 600.
Орбах также подчеркнул, что утверждения о том, что ХАМАС не изымал гуманитарные грузы, «не выдерживают критики». «Во всех конфликтах вооружённые группы забирают значительную часть поставок. У нас есть документы и свидетельства того, что ХАМАС делал это систематически», — отметил он.
Доклад обращает внимание на то, как формировался сам нарратив. По словам Орбаха, западные СМИ и отчёты ООН опирались на данные журналистов и гуманитарных работников в Газе, которые в свою очередь зависели от переводчиков и помощников, связанных с ХАМАС.
«Обычный западный зритель видит десятки сообщений о преступлениях Израиля и предполагает, что они правдивы. Но почти все они восходят к небольшому числу источников, связанных с ХАМАС», — говорится в исследовании.
Авторы называют этот процесс «перевёрнутой воронкой информации». Дополнительно, по их словам, сыграл роль «гуманитарный уклон» — склонность международных организаций преувеличивать угрозы ради привлечения внимания и стимулирования действий.
Отдельное внимание в исследовании уделено утверждениям о преднамеренных атаках на гражданское население. Авторы признают многочисленные жертвы среди мирных жителей, однако подчёркивают: «нет доказательств систематической политики массовых убийств».
В подтверждение Орбах приводит данные BBC: с мая 2024 года по январь 2025-го в так называемых безопасных зонах погибло около 550 человек — лишь 2,1–3,5% от общего числа жертв, хотя там находилась почти половина населения Газы.
Доклад утверждает, что Израиль наносил удары преимущественно по военным целям, но избежать жертв среди мирных жителей было невозможно. «ЦАХАЛ — первая армия в истории, которая массово предупреждала о бомбардировках, доставляла крупные объёмы гуманитарной помощи на территорию врага и жертвовала фактором внезапности ради защиты гражданских», — заявил Орбах.
Авторы отчёта отдельно анализируют статистику, публикуемую министерством здравоохранения Газы, подконтрольным ХАМАС. По их мнению, эти данные манипулятивны и искажают соотношение погибших мирных жителей и боевиков. Исследователи представляют альтернативные модели, указывающие на возможное занижение числа убитых комбатантов.
Доклад приходит к выводу, что обвинения Израиля в геноциде основаны на политизированных нарративах, выборочных данных и использовании гуманитарной риторики.
«Анализировать разрушения или число жертв без учёта тактики ХАМАС — абсурд», — резюмировал Орбах.