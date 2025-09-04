Однако новое исследование, опубликованное Центром стратегических исследований имени Бегина–Садата при Университете Бар-Илана, оспаривает эти утверждения. Доклад «Развенчание обвинений в геноциде: новый взгляд на войну Израиля и ХАМАС (2023–2025)» утверждает, что данные, на которых строится обвинительная риторика, не выдерживают проверки.

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начавшейся войны в Газе на Западе усилился нарратив о «геноциде», который, как утверждают критики, совершает Израиль. В международных СМИ и в структурах ООН регулярно звучат обвинения в преднамеренном голоде, неизбирательных бомбардировках и убийстве мирных жителей.

Одним из ключевых элементов обвинений стало предположение, что Израиль сознательно морил Газу голодом. Международные организации утверждали, что для предотвращения голода в сектор необходимо было ежедневно ввозить около 500 грузовиков с гуманитарной помощью.

Авторы исследования отмечают, что довоенные данные самой ООН показывали иную картину: в 2022 году в Газу въезжали в среднем 292 грузовика в день, из которых только 73 перевозили еду. По словам соавтора исследования, военного историка Еврейского университета Дэнни Орбаха, этого количества «было достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения».

По его словам, в ходе войны Израиль поставлял в Газу в среднем более 100 грузовиков в день, а в период прекращения огня и обмена заложниками эта цифра доходила до 600.

Орбах также подчеркнул, что утверждения о том, что ХАМАС не изымал гуманитарные грузы, «не выдерживают критики». «Во всех конфликтах вооружённые группы забирают значительную часть поставок. У нас есть документы и свидетельства того, что ХАМАС делал это систематически», — отметил он.

Доклад обращает внимание на то, как формировался сам нарратив. По словам Орбаха, западные СМИ и отчёты ООН опирались на данные журналистов и гуманитарных работников в Газе, которые в свою очередь зависели от переводчиков и помощников, связанных с ХАМАС.

«Обычный западный зритель видит десятки сообщений о преступлениях Израиля и предполагает, что они правдивы. Но почти все они восходят к небольшому числу источников, связанных с ХАМАС», — говорится в исследовании.

Авторы называют этот процесс «перевёрнутой воронкой информации». Дополнительно, по их словам, сыграл роль «гуманитарный уклон» — склонность международных организаций преувеличивать угрозы ради привлечения внимания и стимулирования действий.

Отдельное внимание в исследовании уделено утверждениям о преднамеренных атаках на гражданское население. Авторы признают многочисленные жертвы среди мирных жителей, однако подчёркивают: «нет доказательств систематической политики массовых убийств».

В подтверждение Орбах приводит данные BBC: с мая 2024 года по январь 2025-го в так называемых безопасных зонах погибло около 550 человек — лишь 2,1–3,5% от общего числа жертв, хотя там находилась почти половина населения Газы.

Доклад утверждает, что Израиль наносил удары преимущественно по военным целям, но избежать жертв среди мирных жителей было невозможно. «ЦАХАЛ — первая армия в истории, которая массово предупреждала о бомбардировках, доставляла крупные объёмы гуманитарной помощи на территорию врага и жертвовала фактором внезапности ради защиты гражданских», — заявил Орбах.

Авторы отчёта отдельно анализируют статистику, публикуемую министерством здравоохранения Газы, подконтрольным ХАМАС. По их мнению, эти данные манипулятивны и искажают соотношение погибших мирных жителей и боевиков. Исследователи представляют альтернативные модели, указывающие на возможное занижение числа убитых комбатантов.

Доклад приходит к выводу, что обвинения Израиля в геноциде основаны на политизированных нарративах, выборочных данных и использовании гуманитарной риторики.

«Анализировать разрушения или число жертв без учёта тактики ХАМАС — абсурд», — резюмировал Орбах.