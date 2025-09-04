Грузия не позволит использовать себя так, как использовали Украину, что привело к тяжелым последствиям для этой страны. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Мы нашей политикой, взглядами защищаем нашу страну и проводим такую политику, где в первую очередь защищены интересы нашей родины. Никому не позволим использовать нашу страну так, как использовали Украину, и получить те тяжелейшие последствия, которые, к сожалению, на Украине», – сказал Каладзе журналистам.

Он указал, Грузию ранее пытались втянуть в войну с Россией. Мэр добавил, что в адрес премьер-министра и председателя правящей партии Ираклая Кобахидзе поступали прямые угрозы тем, чтобы Грузия открыла второй фронт наряду с Украиной против России при обеспечении различным вооружением извне.

Он напомнил, что Грузию ранее пытались втянуть в войну с Россией. По его словам, в адрес премьер-министра и председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе звучали прямые угрозы с требованием «открыть второй фронт» против РФ при условии обеспечения вооружением со стороны зарубежных партнеров.