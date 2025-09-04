Мирмовсумова доверилась Гасымову и потеряла десятки тысяч

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, одной из потерпевших по данному делу стала сестра Тамеллы Алиевой — бухгалтера, признанной виновной в присвоении более полумиллиона манатов в компании, где она работала. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Т.Алиева была приговорена к 10 с половиной годам лишения свободы.

Желая добиться смягчения наказания сестры, потерпевшая Егяна Мирмовсумова обратилась за помощью, однако оказалась обманута Миргарибом Гасымовым. Представившись человеком с «высокими связями», Гасымов уверял, что знаком с влиятельными чиновниками и способен освободить Тамеллу Алиеву из заключения. Более того, он убедил Мирмовсумову в том, что якобы является близким человеком председателя Верховного суда и может повлиять на проведение повторной аудиторской проверки, которая будет решена в их пользу.

15 октября 2022 года Гасымов встретился с Мирмовсумовой и потребовал за «решение вопроса» 110 тысяч манатов. Позже сумма была снижена до 80 тысяч. Эти деньги были переданы ему. Гасымов, обманув потерпевшую, заявил, что уже на следующий день состоится судебное заседание и деньги якобы будут переданы судье. После того как апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, Мирмовсумова поняла, что стала жертвой мошенничества, и потребовала от Гасымова вернуть деньги. Однако, не добившись результата, обратилась в правоохранительные органы.

Жалоба потерпевшей была рассмотрена в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел. В ходе расследования выяснилось, что Миргариб Гасымов причастен и к другим случаям мошенничества. Он был арестован на основании собранных доказательств. Согласно материалам дела, Гасымов ранее занимал должность директора сумгаитского филиала ООО Euro-Azia-Az. За выявленные факты растрат он получил условный срок — 8 с половиной лет. На данный момент эта судимость погашена.

На судебном процессе потерпевшая подтвердила показания, данные на предварительном следствии. По ее словам, чтобы собрать требуемую сумму, ей пришлось продать собственный дом и заложить другой, расположенный в бакинском поселке Маштага. На сегодняшний день 50 тысяч из переданных 80 тысяч манатов ей так и не возвращены, поэтому она продолжает настаивать на своем иске. В ходе разбирательства были заслушаны и другие потерпевшие, часть ущерба которым была возмещена.

Решением суда Миргариб Гасымов был приговорен к 6 годам лишения свободы.