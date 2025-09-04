Ректор АМУ наблюдал за процессом приема

28 августа стартовала регистрация лиц, получивших звание студента Азербайджанского медицинского университета. Молодые люди, которые станут первокурсниками в 2025/2026 учебном году, представляют необходимые документы и проходят регистрацию на факультетах, на которые были приняты.

Сегодня за процессом приема наблюдал ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор Герай Герайбейли. Он ознакомился с процессом оформления документов, побеседовал с сотрудниками АМУ, которые проводят прием, поинтересовался о том, есть ли какие-то неудобства.

Г.Герайбейли также встретился с пришедшими на прием родителями и поздравил с тем, что их дети стали студентами АМУ. Ректор пожелал первокурсникам успехов в учебе, пожелал им стать достойными кадрами для нашего народа.

Отметим, что процесс регистрации в АМУ завершится 8 сентября.