Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Заседание «коалиции желающих» в Париже

видео
13:57 141

В Париже стартовало заседание «коалиции желающих», которое проходит в Елисейском дворце, сообщают украинские СМИ.

Раньше лидеров приехал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, но он не стал отвечать на вопросы журналистов.

В заседании лично принимают участие лидеры шести стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присоединится к дискуссии дистанционно.

НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07 89
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46 389
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37 775
В Казахстане опровергли задержание главы МИД
В Казахстане опровергли задержание главы МИД обновлено 14:06
14:06 1414
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 1242
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема, все еще актуально
00:35 11879
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 1679
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 9160
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
10:13 2999
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 5854
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS фото; видео
12:15 2552

