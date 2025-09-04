Заседание «коалиции желающих» в Париже

В Париже стартовало заседание «коалиции желающих», которое проходит в Елисейском дворце, сообщают украинские СМИ.
EN DIRECT | Début de la réunion de la Coalition des volontaires à Paris. https://t.co/Q9L80PscGG— Élysée (@Elysee) September 4, 2025
Раньше лидеров приехал спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, но он не стал отвечать на вопросы журналистов.
В заседании лично принимают участие лидеры шести стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте присоединится к дискуссии дистанционно.