USD 1.7000
EUR 1.9807
RUB 2.0993
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Синоптики предупредили о дождях

14:01 218

Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются дожди, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20–24°, днем — 28–31° тепла. Атмосферное давление ожидается на уровне 759 мм рт. ст., относительная влажность — ночью 70–80%, днём 40–45%.

В большинстве регионов Азербайджана погода будет преимущественно сухой, однако после полудня местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах вероятны ливни и град, ночью и утром возможен туман. Ветер преимущественно восточный, умеренный.

Температура ночью составит 18–23°, днем — 30–35° тепла; в горных районах — ночью 12–17°, днём 18–23° тепла.

НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
НАТО не будет воевать за Японию и Австралию
14:07 91
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
Как на Западе создают нарратив о геноциде в Газе
13:46 390
Зеленский снимает с Европы розовые очки
Зеленский снимает с Европы розовые очки
13:37 778
В Казахстане опровергли задержание главы МИД
В Казахстане опровергли задержание главы МИД обновлено 14:06
14:06 1415
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив?
Кто разрушил Карфаген… пардон, Тель-Авив? продолжение главной темы
12:49 1242
Путин решил воевать
Путин решил воевать горячая тема, все еще актуально
00:35 11879
Колхоз закрыт. Все ушли в горы
Колхоз закрыт. Все ушли в горы наша корреспонденция
12:33 1680
Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 9160
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
Американцы отправляются в Армению обсуждать «Маршрут Трампа»
10:13 3000
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 5855
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS
Азербайджан строит крупнейшую в регионе BESS фото; видео
12:15 2553

