Синоптики предупредили о дождях

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20–24°, днем — 28–31° тепла. Атмосферное давление ожидается на уровне 759 мм рт. ст., относительная влажность — ночью 70–80%, днём 40–45%.

В большинстве регионов Азербайджана погода будет преимущественно сухой, однако после полудня местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах вероятны ливни и град, ночью и утром возможен туман. Ветер преимущественно восточный, умеренный.

Температура ночью составит 18–23°, днем — 30–35° тепла; в горных районах — ночью 12–17°, днём 18–23° тепла.