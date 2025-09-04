Самолет с Санчесом не долетел

Премьер-министр Испании Педро Санчес не смог вылететь в Париж на встречу «коалиции желающих» из-за технической неисправности самолета, сообщает в четверг газета Mundo.

«Самолет, на котором Санчес направлялся в Париж на встречу коалиции, проходящую в четверг, столкнулся с технической неполадкой, из-за чего ему пришлось вернуться в Мадрид. Как подтвердили в правительстве, Педро Санчес примет участие во встрече дистанционно», – пишет издание.

Напомним, 3 сентября самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту не смог приземлиться вовремя в Вильнюсском аэропорту из-за появления БПЛА в небе.

Financial Times 1 сентября сообщил, что самолет с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен был вынужден совершить посадку в аэропорту болгарского города Пловдива, используя бумажные карты, после сбоя навигационных систем GPS на борту. Европейские чиновники рассматривали инцидент как возможное внешнее вмешательство, в том числе российское.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к сбою системы навигации при посадке самолета с главой Еврокомиссии. В ЕК подтвердили факт глушения сигнала GPS в момент посадки.

Сервис отслеживания полетов Flightradar24 сообщил, что рейс с председателем ЕК на борту демонстрировал хорошее значение NIC (оценка целостности навигации) на всем протяжении – от взлета до посадки. При этом полет фон дер Ляйен длился всего на десять минут дольше запланированного, несмотря на сообщения о том, что самолет якобы кружил над Пловдивом около часа перед вынужденной посадкой.