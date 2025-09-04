IV Азербайджано-Турецкий энергетический форум: подписан важный документ

Министр Парвиз Шахбазов в своем выступлении отметил, что Азербайджан и Турция на протяжении многих лет являются не только партнерами в энергетической сфере, но и стратегическими союзниками, которые формируют геоэкономическую картину региона, способствуют миру, стабильности и устойчивому развитию, а также предпринимают совместные шаги в сфере международной энергетической безопасности.

Министр Шахбазов подчеркнул, что политика, основанная на принципах «одна нация – два государства» и реализуемая главами государств в условиях взаимного доверия, подняла азербайджано-турецкие отношения на беспрецедентный уровень в истории и стала движущей силой всех энергетических проектов. Было отмечено, что на сегодняшний день из Азербайджана в Турцию экспортировано более 120 миллиардов кубометров газа, в том числе 35 миллиардов кубометров газа по TANAP, а в Европу – более 50 миллиардов кубометров. За первые 8 месяцев текущего года в Турцию поставлено 6,6 млрд кубометров газа, а через территорию Турции в страны Европы – 8,3 млрд кубометров. Благодаря стратегическому альянсу Азербайджана и Турции, вносится вклад и в энергетическую безопасность Сирии, и за короткий период в эту страну было поставлено 60 млн кубометров газа.

Министр энергетики заявил: «Энергетическое партнерство Азербайджана и Турции вступило в новый этап, укрепляя наши страны в качестве долгосрочных партнеров в сфере нефти, газа и возобновляемых источников энергии, а также укрепляя наши позиции в региональном и глобальном масштабе на фоне меняющихся геополитических реалий. Ввод в эксплуатацию газопровода «Ыгдыр-Нахчыван», присоединение компании TPAO к проекту «Шафаг-Асиман», начало поставок газа в Сирию, создание зеленых энергетических интерконнекторов и достижение договоренностей по Зангезурскому коридору, или «Маршруту Трампа ради международного мира и процветания», вписывают новую, более прочную страницу в наши энергетические отношения».