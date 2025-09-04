USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Россия выслала эстонского дипломата

15:21

Временный поверенный в делах Эстонии в Москве Марек Юхтеги был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему сообщили о высылке одного из сотрудников эстонского посольства. Эта мера стала ответом на аналогичные действия Таллина, говорится в заявлении МИД РФ.

«4 сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги. Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 13 августа этого года persona non grata без каких-либо оснований дипломата российского посольства в Таллине, – отметили в ведомстве. – Исходя из принципа взаимности, российская сторона заявила о высылке дипломатического сотрудника посольства Эстонии в Москве».

В министерстве также подчеркнули, что любые «враждебные действия Таллина не останутся без ответа».

