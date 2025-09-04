Россия создает «ВИЧ-подразделения»

Командование российской армии на фоне эпидемии гепатита и ВИЧ решило сформировать отдельные подразделения из зараженных военных, которые планируется отправлять на штурм украинских позиций, сообщила Z-активистка Анастасия Кашеварова. «Такие бойцы должны будут носить отличительные повязки. Их задачей будет занятие и удержание рубежей обороны на линии боевого соприкосновения», — написала она в телеграм-канале.

По ее словам, в этом вопросе армия решила перенять опыт ЧВК «Вагнера», зараженные бойцы которой служили в отдельном подразделении — Umbrella.

Проблема распространения социальных болезней на фронте Кашеварова объяснила тем, что в качестве контрактников на войну попадает много людей с гепатитом, ВИЧ и туберкулезом. Они якобы скрывают это, покупая у врачей справки, чтобы получить выплаты за подписание контракта.

При этом Кашеварова напомнила, что прямого запрета на участие в войне солдат с подобными заболеваниями нет, а освобождают их от военной службы только при категории годности к военной службе «Д».

По данным «Фонда Карнеги за международный мир», с начала полномасштабного вторжения России в Украину количество случаев заражения ВИЧ среди российских военнослужащих увеличилось на 2000%. Резкий рост связан с условиями на фронте, в частности, с незащищенными половыми контактами среди военных и употреблением наркотиков.

«Демографические и экономические последствия вспышки будут ощущаться десятилетиями и могут оказаться даже разрушительнее, чем последствия от вторжения в Украину», — отмечали эксперты фонда.