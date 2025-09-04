Трагедия в Афганистане: число жертв продолжает расти

Более 2,2 тыс. человек погибли в результате землетрясения, которое произошло на востоке Афганистана в выходные, пишет Al Arabia со ссылкой на заместителя пресс-секретаря правительства Хамдуллу Фитрата.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на 1 сентября, за ним последовали два афтершока магнитудой 5,2 и 4,7. Геологическая служба США (USGS) назвала эпицентром землетрясения и афтершоков местность возле города Джелалабад в Кунаре.

По последним данным, 2217 человек погибли и почти 4 тыс. пострадали. Спасательные работы продолжаются.