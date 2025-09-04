USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Азербайджанские пограничники задержали Алирезу и Мансура

фото
15:33 996

В Каспийском море азербайджанские пограничники задержали группу контрабандистов, пытавшихся переправить в страну крупную партию наркотиков. Об этом говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры.

Операция по задержанию прошла 4 сентября у побережья Нефтчалинского района. Пограничники заметили быстроходное судно и потребовали остановиться, открыв предупредительный огонь. При попытке бегства двигатель лодки был выведен из строя.

После возгорания на борту двое мужчин выбросили в море свертки с наркотиками и прыгнули за борт. Их извлекли из воды, после чего они были задержаны.

У задержанных изъято 11,85 кг наркотических веществ. Ими оказались граждане Ирана –  31-летний Гулреза Джавад Алиреза и 29-летний Бордбар Милад Мансур.

По факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Азербайджана, ведется следствие.

