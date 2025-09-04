Что будет с Каспием?

USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

15:30

Падение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться еще ближайшие три-пять лет, сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в рамках сессии Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ), которая проходит в Санкт-Петербурге.

«За последние десять лет Каспийское море потеряло свой уровень до двух метров. …По расчетам наших климатологов, [падение уровня] будет продолжаться как минимум еще 3-5 лет. Безусловно, это достаточно критическое явление для региона», - цитирует ТАСС Шумакова.

В настоящее время неизвестно, что будет с Каспийским морем через три-пять лет, будет ли подъем уровня воды, как это происходило ранее. «Если проследить историю, это были и подъемы, и снижения. Сейчас мы находимся на критически низкой отметке. …Мы видим изменение климата не только в прикаспийском регионе, мы видим и на других территориях нашей планеты. В частности, я говорю про Северное полушарие, где увеличивается число опасных гидрометеорологических явлений, которые наносят вред и урон экономике, жизни и здоровью граждан разных стран», - отметил Шумаков.

В сессии Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ), которая проходит 4-5 сентября, принимают участие представители национальных гидрометеорологических служб Азербайджана, Ирана, Казахстана, РФ и Туркменистана. 

