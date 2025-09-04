Госагентство водных ресурсов получило более 120 тысяч обращений

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) опубликовало статистику обращений, поступивших в центры Asan xidmət, ASAN kommunal и «Дома KOB» за первые 8 месяцев текущего года, по видам услуг.

Согласно статистике, по 14 направлениям услуг поступило 127 841 обращение. Наиболее частыми были обращения по изменению данных абонента, а наименее частыми — по замене механических счетчиков на смарт-счетчики с выдачей новых смарт-карт.

Всего было рассмотрено и обслужено 122 303 обращения. Еще 5 538 абонентам были даны рекомендации по правильному оформлению их обращений.