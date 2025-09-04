Новые аресты в Турции

USD 1.7000
В 21 провинции Турции задержан 41 человек по подозрению в связях с организацией FETÖ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая на своей странице в X.

«25 из них арестованы, в отношении семи применены меры судебного контроля», – отметил глава МВД.

По его словам, задержания прошли в рамках операций, проведенных в течение последних десяти дней. Мероприятия охватили Адану, Афьонкарахисар, Аксарай, Анкару, Айдын, Бурсу, Чанкыры, Денизли, Эрзинджан, Эскишехир, Стамбул, Измир, Кайсери, Конью, Невшехир, Самсун, Шанлыурфу, Текирдаг, Трабзон, Ушак и Ялова.

Министр также отметил, что среди задержанных есть лица, упоминавшиеся в заявлениях и опознаниях в рамках расследований по FETÖ, а также те, кто числился в розыске или уже отбыл срок заключения по соответствующим делам.

