Новые аресты в Турции

В 21 провинции Турции задержан 41 человек по подозрению в связях с организацией FETÖ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая на своей странице в X.
«25 из них арестованы, в отношении семи применены меры судебного контроля», – отметил глава МВД.
21 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 4, 2025
❌ 25'i TUTUKLANDI. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli,… pic.twitter.com/1pb8oqcuWO
По его словам, задержания прошли в рамках операций, проведенных в течение последних десяти дней. Мероприятия охватили Адану, Афьонкарахисар, Аксарай, Анкару, Айдын, Бурсу, Чанкыры, Денизли, Эрзинджан, Эскишехир, Стамбул, Измир, Кайсери, Конью, Невшехир, Самсун, Шанлыурфу, Текирдаг, Трабзон, Ушак и Ялова.
Министр также отметил, что среди задержанных есть лица, упоминавшиеся в заявлениях и опознаниях в рамках расследований по FETÖ, а также те, кто числился в розыске или уже отбыл срок заключения по соответствующим делам.