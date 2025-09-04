Новые аресты в Турции

В 21 провинции Турции задержан 41 человек по подозрению в связях с организацией FETÖ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая на своей странице в X.

«25 из них арестованы, в отношении семи применены меры судебного контроля», – отметил глава МВД.